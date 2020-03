Ook Kortrijk zet voor kinderen knuffelberen ‘aan’ het raam Peter Lanssens

25 maart 2020

12u11 4 Kortrijk Tip voor wie op wandel is met zijn kinderen in deze coronatijden: zoek de knuffelberen aan het raam. Het gevolg van een populaire oproep op sociale media: plaats een knuffelbeer aan je raam en ga met je kinderen op berenjacht om er foto’s van te maken en die te delen. Ook Kortrijk doet mee.

Zo zijn er al beren te spotten aan het venster van de centrale bibliotheek in de Leiestraat. En soms kan je er echt niet naast kijken, zoals aan de gevel van slagerij Floryn in de Doorniksewijk, waar een gigantische beer hangt. De berenjacht komt overgewaaid uit Australië en het Verenigd Koninkrijk. Het populaire prentenboek ‘We gaan op berenjacht’, in 1995 door Michael Rosen en Helen Oxenbury geschreven, diende als inspiratie.