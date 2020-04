Ook in Kortrijks rusthuis testkits met foute handleiding: “Enkele bewoners hadden bloedneus” Peter Lanssens

10 april 2020

11u45 14 Kortrijk De 45 bewoners van rusthuis De Weister in Aalbeke werden donderdag getest. Niet omdat er een uitbraak is, wel om na te gaan of er effectief niemand besmet is. Probleem: er zat een verkeerde handleiding bij de testkits. De schuld van de foute testkits ligt bij de federale overheid. “Sommige bewoners hielden er een bloedneus aan over”, zegt schepen van Zorg Philippe De Coene (sp.a).

De staafjes in de testkits waren om in de keel van de senioren te stoppen. Maar omdat er sprake was van een verkeerde handleiding, gingen die staafjes echter de neus in. Wat pijn deed, want de staafjes waren te dik. “Onze centrale raadgevende arts treft geen schuld. Hij had meteen de indruk dat er iets niet klopte, maar besloot toch de handleiding te volgen”, zegt De Coene. “De test was niet aangenaam voor veel bewoners, om het zacht uit te drukken. De bewoners met dementie wisten niet wat hen overkwam. Ze kunnen dat niet plaatsen. Dat de handleiding niet klopte, is pijnlijk nieuws, in alle betekenissen van het woord.”

De kans bestaat dat de resultaten van de testen niet volledig betrouwbaar zullen zijn. We vroegen uitleg aan het agentschap Zorg en Gezondheid, of de uitslagen van de testen nu geldig zullen zijn. We kregen daar 18 uur later nog steeds geen antwoord op en zijn daar absoluut niet mee gediend. Schepen van Zorg Philippe De Coene

Vals

De testen begonnen donderdagochtend en liepen door tot 16 uur. “We kregen pas om 16.30 uur een mail van het Agentschap Zorg en Gezondheid om ons te waarschuwen dat we een verkeerde handleiding hadden gekregen. Maar toen waren alle testen al afgenomen”, gaat De Coene verder. “We vrezen dat sommige testen vals zullen zijn. De kans bestaat in ieder geval dat de resultaten niet volledig betrouwbaar zullen zijn. En dat terwijl er al zo weinig testkits zijn. We vroegen uitleg aan het agentschap Zorg en Gezondheid, of de uitslagen van de testen nu geldig zullen zijn. We kregen daar 18 uur later nog geen antwoord op en zijn daar absoluut niet mee gediend. Maar de schuld van de verkeerde testkits ligt wel bij de federale overheid. Het agentschap stuurde enkel door.”

Steekproef

De Weister was door het Agentschap Zorg en Gezondheid geselecteerd omdat de Vlaamse overheid ook steekproeven wil doen in rusthuizen waar nog geen mensen met symptomen zijn om te zien of er dan ook echt niemand besmet is. De testresultaten worden komende zaterdag verwacht.