Ook in Kortrijk geen sprake van stormloop bij heropening winkels: “Iedereen had veel begrip

voor de regels” Joyce Mesdag

11 mei 2020

18u09 0 Kortrijk Na een verplichte sluiting van bijna twee maanden, mochten eindelijk de niet-essentiële winkels vandaag opnieuw open, ook in Kortrijk. Een stormloop werd het daar niet, de winkels waar buiten aangeschoven werd, vormden uitzonderingen. “Ons seizoen goedmaken zal niet meer lukken, maar misschien kunnen we de schade beperken”, zegt Julie Verduyn van schoenwinkel Verduyn.

‘Vergeten’ dat we in coronatijden verkeren, kan je niet. Wie door de Lange Steenstraat kuiert, moet rechts houden, en daarbij de pijlen op de grond volgen. Aan de ramen van de winkels hangen telkens de ‘huisregels’. Het aantal mensen dat tegelijk binnen mag, het verzoek om eerst de handen te ontsmetten voor je de winkel binnen gaat, enzovoort. Op de grond binnen in de winkels kleven social distancing-bollen en pijlen met de aanbevolen wandelrichting. Hier en daar worden stewards ingezet in de winkels om een oogje in het zeil te houden.

Ik stond net voor de lockdown op het punt een welbepaalde jas te kopen. Nu het eindelijk weer kan, ben ik er meteen om gekomen. Schrik heb ik niet, maar ik probeer me wel aan de regels te houden Jean-Claude Grijspeert, shopper

In schoenwinkel Verduyn kleven pijltjes op de grond zodat klanten elkaar niet te dicht kruisen, en aan de ingang staat ontsmettingsgel. “Een uurtje na openingstijd heb ik al het personeel even samen geroepen om te evalueren, iedereen was positief over het systeem”, zegt Julie Verduyn. “We merken dat de klanten zich aan onze maatregelen houden. Er is heel veel begrip, gelukkig.”

De meeste klanten zijn specifiek naar iets uit op zoek. “Ik heb niet de indruk dat ze naar hier komen om wat te ‘kuieren’. We hebben vooral kinderschoenen verkocht, dus misschien dat die aankopen wel wat dringender werden. Voor openingstijd ben ik een uurtje open op afspraak, voor klanten die liefst buiten de openingsuren komen. Klanten die tot een risicogroep behoren, hoeven op die manier geen overbodig risico te lopen.” Het seizoen goedmaken zal niet meer lukken. “Onze beste maand is normaal gezien april, die hebben we nu dus volledig gemist. Het is nu een kwestie van de schade wat te beperken.”

Solidariteit

Veerle Hamerlinck en dochter Hanne Cappelle uit Vichte kwamen een trui kopen in Verduyn. “We zijn net ook naar Lab9 geweest, en daar moesten we wel buiten aanschuiven. Het was voor een nieuw schermpje voor mijn gsm, dat was er slecht aan toe. Of ik dat niet online had kunnen kopen de voorbije weken? Uit principe koop ik niet online. Ik heb zelf een slagerij, slagerij Veerle en Joost. Wij zijn kunnen open blijven, maar uit solidariteit met collega’s die wél moesten sluiten, heb ik niets online gekocht.”

Het bleef heel rustig in de winkelstraten, en ook in K was het kalm. De ene winkel neemt al meer opvallende maatregelen dan de andere, maar overal vind je een link naar corona. Bij Scotch & Soda kan je niet vrij binnen lopen, daar moet je wachten tot iemand je naar binnen begeleidt. Opticien Eyes + More heeft opvallende signalisatie op de grond gekleefd, met een ‘wachtvierkant’, sommige winkels hebben doorgangen afgeplakt zodat je elkaar niet kan kruisen aan de ingang. Er zijn ontsmettingszuilen aan de ingang, affiches met het aantal mensen dat tegelijk toegelaten is in de winkel, het bericht dat je mondmaskertjes of handschoenen kan vragen aan het personeel. Kledingwinkel Butch ging zelfs niet open.

“Het kan eindelijk weer”

Jean-Claude Grijspeert uit Kortrijk liet zich vandaag niet afschrikken, hij ging een jas kopen. “Ik stond net voor de lockdown op het punt een welbepaalde jas te kopen. Nu het eindelijk weer kan, ben ik er meteen om gekomen. Schrik heb ik niet, maar ik probeer me wel aan de regels te houden”, vertelt hij.

Bij decoratiewinkel Feelgood Store wordt gevraagd niets aan te raken dat je niet koopt, en ook bij handtassen winkel Crinkles wordt gevraagd niets aan te raken. “Als mensen iets van dichtbij willen bekijken, toon ik dat uiteraard”, zegt Marianne Eeckhout. “Maar op die manier vermijden we dat klanten te veel spullen aanraken. Het is gelukkig vrij rustig gebleven vanmorgen, net druk genoeg om alles in goeie banen te kunnen leiden. Ik ben zelf superblij dat ik opnieuw aan het werk kan, ik miste het contact met de klanten echt.”