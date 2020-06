Ook geen Drive-in Cinema komende zomer aan Xpo Peter Lanssens

16 juni 2020

14u38 0 Kortrijk Dinsdagmiddag raakte bekend dat de Dinsdagmiddag raakte bekend dat de Drive-in Music Days geschrapt zijn op parking 6 van Kortrijk Xpo. Organisatoren Alcatraz en Creative Rental Solutions krijgen geen vergunning. Geen live optredens volgen vanuit je wagen dus, komende zomer. Ook een Drive-in Cinema, er was bereidheid om er aan mee te werken bij beeldschermspecialist Barco en Kinepolis, komt er toch niet.

Dat komt omdat de situatie ondertussen is veranderd in vergelijking met begin mei, toen het onderzoek naar de haalbaarheid van een Drive-in Cinema nabij Kortrijk Xpo opgestart werd. “De Drive-in Cinema komt er inderdaad niet”, zegt Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester). “Om de eenvoudige reden dat bioscopen weer openen vanaf juli”, aldus de burgemeester van Kortrijk. Er mogen zoals bekend wel maar maximum 200 mensen op veilige afstand van elkaar zitten, voor wie naar het theater, naar een zittend concert of naar de bioscoop wil.