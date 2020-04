Ook ex-partner Tom Spier blijft in de cel in dossier doktersmoord VHS

11 april 2020

12u03 0 Kortrijk De raadkamer van Kortrijk heeft ook de aanhouding van Sonja B. (56), ex-partner van Tom Spier met twee maanden verlengd. De twee zitten in de cel op verdenking van betrokkenheid bij de De raadkamer van Kortrijk heeft ook de aanhouding van Sonja B. (56), ex-partner van Tom Spier met twee maanden verlengd. De twee zitten in de cel op verdenking van betrokkenheid bij de moord op de gepensioneerde arts Frans Debaillie (90), de vader van Tom Spier.

Sonja B., een Nederlandse transgender met Marokkaanse roots, was in het kasteel op Hoog Mosscher aanwezig toen daar vorig weekend de bewoner, voormalig arts Frans Debaillie, werd vermoord. Naar eigen zeggen hoorde de vrouw, die een tijd geleden een relatie had met Tom Spier en nu al even in het kasteel verbleef als poetshulp en gezelschapsdame voor haar vroegere vriend, ’s nachts een discussie op de benedenverdieping. Omdat zoiets wel vaker voorkwam tussen de gepensioneerde arts en zijn inwonende zoon, sloeg ze er niet al te veel acht op. Maar de morgen nadien bleek Frans Debaillie met geweld om het leven gebracht en werd ook Sonja B. opgepakt en aangehouden.

Getuige, geen verdachte

Volgens de advocaat van de vrouw was zijn cliënte op het verkeerde moment op de verkeerde plaats. “Ze heeft niks met de feiten te maken en schreeuwt haar onschuld uit”, zegt Koen Bentein. “Mijn cliënte is een getuige, geen verdachte. Daarom heb ik haar voorwaardelijke vrijlating gevraagd.” De raadkamer ging daar echter niet op in. Net zoals Tom ‘Spier’ Debaillie moet ook Sonja B. minstens twee maanden later in de cel bijven.