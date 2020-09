Ook baby’s kunnen straks naar wellness in Kortrijk: “Heilzaam bij krampen of reflux” Joyce Mesdag

17 september 2020

18u09 20 Kortrijk Vanaf volgende week kunnen kersverse mama’s op het Plein in Kortrijk terecht in ‘Nook Baby Spa’, een wellness voor baby’s. Ook zwangere dames komen er aan hun trekken: zaakvoerder Hanne Dekyvere (28) geeft er zwangerschapsmassages.

“Baby’s kunnen hier even dobberen in het bubbelbad, en daarna genieten van een babymassage”, legt Hanne uit. “Ik geef die massages zelf, maar als de ouders het liever zelf doen, dan toon ik het hen op een pop.”

Marcel mocht gisteren als eerste het bubbelbad testen. “Baby’s vinden dit niet alleen heel leuk, ze hebben ook deugd van deze hydrotherapie”, legt Hanne uit. “Zo kunnen ze hier vrij bewegen in het water, wat hen buiten het bad nog niet lukt. Ook maken ze hier hun gewrichten los en gebruiken ze spieren die ze op begane grond niet gebruiken. Ze slapen er beter door, en het blijkt ook erg heilzaam te zijn bij krampen en reflux.”

Een sessie wellness is geschikt voor baby’s vanaf twee weken en tot acht maanden. Een bubbelbad met aansluitend een massage, goed voor een uur wellnessplezier, kost 65 euro.

Hanne heeft een diploma zwangerschapsmassage en kan dus ook mama’s in spe verwennen. “Ik heb een speciale tafel waar zwangere dames op hun buik kunnen liggen”, zegt Hanne. “Een verademing, want zwangere dames kunnen na een tijdje enkel nog op hun zij of rug liggen. Ik werk dan tijdens de massage vooral op het losmaken van vermoeide benen.”

Meer info op https://www.nookbabyspa.be/.