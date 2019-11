Onze weekendtips: van intrede sint in boot tot opening loveshop en beurzen Hengel Expo en Gentleman’s Fair Peter Lanssens

07 november 2019

10u31 0

Kortrijk

Intrede van Sinterklaas op verlaagde Leieboorden

Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten doen dit jaar op zondag 10 november hun intrede in Kortrijk. Wie het spektakel niet wil missen, komt naar de verlaagde Leieboorden in de Verzetskaai. Een liveband verwelkomt er iedereen vanaf 9.30 uur. Sinterklaas komt rond 10 uur met de boot aan. Hij krijgt de sleutel van de stad officieel overhandigd. En neemt vervolgens ruim de tijd om alle kindjes te begroeten. En om hun geschenkjes zoals tekeningen in ontvangst te nemen. Er zal veel muziek en animatie zijn, bij de Broeltorens in Kortrijk.

Roeselare

Opening loveshop: ruil oude voor nieuwe seksspeeltjes in

In maart ging het erotische postorderbedrijf Pabo failliet. De groep Babylon heropent drie oude Pabowinkels onder de noemer Babylon-loveshops. De uitrol van dit vernieuwde winkelconcept start met de opening van de eerste Vlaamse Babylon-loveshop langs de Brugsesteenweg in Roeselare. Klanten maken er vanaf zaterdag 9 november kennis met de nieuwe winkel. Er is een stunt tijdens het openingsweekend. De eerste 50 klanten die met een oud seksspeeltje langskomen, krijgen er een gloednieuw in de plaats. Babylon-loveshop langs de Brugsesteenweg 427 opent zaterdag om 10 uur voor het eerst de deuren.

Ardooie

Sint-Maartensstoet rijdt uit

Niet te missen op zaterdag 9 november is de Sint-Maartensstoet in Ardooie. Waar er vanaf 16.30 uur op en rond de Markt internationale straatanimatie van een uitzonderlijk niveau is. Moving Poles, eerder al te zien op Tomorrowland, verwelkomt het publiek op flexibale palen, hoog in de lucht. De stoet trekt vanaf 17 uur door Ardooie. Nadien gaat het feest op het marktplein verder met vanaf 19.15 uur een Ardooise vedettenparade in de tent Bar Tiste. Op het Polenplein is er na de stoet om 20 uur een optreden van Garry Hagger. Na een vuurwerkshow om 21.15 uur gaat het feest gewoon verder met optredens van Wim & Charles, polonaisekoningin Jettie Pallettie en Dennis Cartier. Alle activiteiten zijn gratis. Meer info staat op www.sintmaartensstoet.be.

Kortrijk

Hengel Expo voor vissers in Xpo

Wie het allernieuwste trendy hengelmateriaal wil ontdekken, is op zaterdag 9 en zondag 10 november welkom op de beurs Hengel Expo in Kortrijk Xpo. Er worden meer dan 15.000 bezoekers verwacht. Er wacht hen ruim 10.000 vierkante meter hengelsportplezier. Het compleet aanbod gaat van karper- tot vliegvissen, met alle topmerken en verdelers uit binnen- en buitenland. Beleving en gezelligheid staan centraal. Zo zijn er twee grote vijvers boordevol vis op Hengel Expo. Je kan er een lijn uitgooien. Verder op het programma: grote aquaria, een demo-container, bekende vissers die hun verhaal doen in een gezellige speaker’s corner, een fototentoonstelling en twee indrukwekkende castingbanen. Er is verder een toerismedorp met hengelreizen dichtbij en naar verre landen. Kinderen tot 12 jaar mogen gratis op Hengel Expo binnen. Alle verdere info: www.hengelexpo.be.

Waregem

Bezoek grootste mancave van Vlaanderen op Gentleman’s Fair

Waregem Expo ontvangt tot en met maandag 11 november de Gentleman’s Fair. Dat is hét evenement voor gepassioneerde mannen met aandacht voor reizen, design, auto’s, motoren, mode, games, accessoires, boys toys, audio, video, kunst, gezondheid, techniek, gastronomie, sport, horlogerie en nog veel meer. Ruim honderd exposanten brengen een leuk en verrassend aanbod van producten en diensten voor mannen. Blikvanger van de beurs is de grootste mancave van België. Waar je ook de stijlvolle Gentleman’s Club ontdekt. Je kan er genieten van een heerlijk glas whisky aan het haardvuur, je vrienden uitdagen voor een spannend spelletje biljart of een lekkere sigaar proeven in de ‘sigar tasting bus’ Smokey. Verdere info staat op www.gentlemansfair.be.