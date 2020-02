Exclusief voor abonnees Onze tips voor het weekend: vier carnaval gezellig binnen in Bellewaerde Aquapark LSI

28 februari 2020

12u00

Bron: LSI

Kuurne-Brussel-Kuurne Cyclo

Voor de wielertoeristen staat een nieuw seizoen voor de deur. Op zaterdag 29 februari prijkt Kuurne-Brussel-Kuurne als eerste grote cyclowedstrijd op de kalender. Net als de wedstrijd voor de eliterenners kreeg het parcours een grondige make-over. Kiezen kan je tussen 55, 85, 100 of 125 kilometer. Voor deze laatste ben je maar beter goed voorbereid. Ronse wordt het kloppende hart van dit parcours. Ter plaatse inschrijven in zaal Kubox langs de Kattestraat 188 in Kuurne kan nog. Starten kan vanaf 7.30 uur. Wie pech heeft, kan rekenen op een gps-gestuurde pechverhelping. Op zondag is er uiteraard de wedstrijd voor profrenners met start en aankomst in Kuurne.

