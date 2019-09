Onze tips voor het weekend: veel muziek om

de zomer af te sluiten Redactie

04 september 2019

13u22 0 Kortrijk Deerlijk: BuikRock met Niels Destadsbader

Vier het ereburgerschap van Niels Destadsbader in ‘zijn’ Deerlijk tijdens het festival BuikRock. Het festival is er gekomen om het ereburgerschap van Niels te vieren. En Niels komt niet alleen optreden. Hij brengt niemand minder dan Gers Pardoel, Stan Van Samang, Soulbrothers met o.a. Wim Soutaer en de gloednieuwe Vlaamse boysband BOBBY. Het festival gaat zaterdag door langs de Tapuitstraat in Deerlijk. Een aanrader voor al wie Niels zijn Zomerhit van Radio 2, ‘Ga je mee naar bo-o-o-o-oven’ wil meebrullen. Tickets kosten 45 euro.

Roeselare: Trax Festival

Sluit de zomer af op het gratis Trax Festival in het centrum van Roeselare met headliner Ertebrekers, de groep rond Flip Kowlier, Jeffrey Bearelle en Peter Lesage. Ertebrekers maakt sinds 2015 het mooie weer met singles als ‘De zji’ en scoorde afgelopen zomer nog een hit met ‘Shimokitazawa’. Ook De Piepkes, met onder andere Frederik Sioen en Roland van Campenhout tekenen present. Net als NTREK, Sons en Discobaar a Moeder. Het festival is volledig gratis en gaat door tussen de Beversesteenweg en de Spoorweg. Het festival lokt jaarlijks ongeveer zo’n 5.000 toeschouwers.

Poperinge: Marktrock

Op de drieëndertigste editie van Marktrock Poperinge staan Laura Tesoro, De mens en Nevermind Nessie op het podium. Het festival begint om 15 uur op de Grote Markt. Laura Tesoro gaat van start om 18.30 uur, gevolgd door De Mens. Afsluiten doet het festival met DJ Dimitri Wouters vanaf 00.15 uur. Het festival voorziet een toilet voor mensen met een beperking en mindervaliden op de Grote Markt. Markrock is bovendien volledig gratis.

Marke: Septemberkermis

Het hele weekend is er in Marke de Septemberkermis met als kloppend hart de feesttent op Markeplaats. De Septemberkermis start op vrijdag 30 augustus om 14.30 uur met een seniorennamiddag met 4 Beaufort, gevolgd door een rommelmarkt vanaf 16 uur rond Markeplaats. Op zaterdag gaat de kermis verder vooral zondag staat muziek centraal. Na een paardenshow starten er optredens van Udo om 20.30 uur en Sam Gooris om 21.15 uur. Een dj sluit om 22 uur af.

Ieper: Highlight Festival

In Ieper is er zaterdag het Highlight Festival voor de dance en technoliefhebbers. Topartiesten als Regi, de Nederlandse rapper JeBroer, DJ Wout ennog meer. Voor wie er wil bij zijn, is snelheid geboden. Enkel de tickets van 37,50 euro zijn nog beschikbaar. Om op het festivalterrein te geraken parkeer je best op de parking van Picanol. Een shuttlebus brengt je naar het festivalterrein.