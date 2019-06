Onze tips voor het weekend: Van Sinksen, rommelmarkten en Batjes naar zoetigheid of bier Lieven Samyn

06 juni 2019

12u34 0

Sinksen

Vier dagen feest in de Kortrijkse binnenstad, dat is Sinksen van vrijdag 7 juni tot maandag 10 juni. Op 37 locaties kun je terecht voor muziek, animatie, kunst, dans,... Op zondag is er de rommelmarkt, op maandag de Sinksenregatta en Kortrijk Loopt. Op sinksen.be kan iedereen zijn bezoek plannen en een keuze maken uit de tientallen activiteiten.

Schone Schaapjes

Van zaterdag 8 tot en met maandag 10 juni kun je in vakantiehoeve Open Huis in Staden voor de veertiende keer genieten van ‘Schone Schaapjes’, de naar eigen zeggen gezelligste familiebeurs van Vlaanderen in een uniek decor van een schapenhoeve. Langs een wandeling ontdek je heel wat dieren. Er staat ook een Duits tentenkamp, een escape game (inschrijven via krono-escape.be), demonstraties en workshops van ambachtslieden, een theatervoorstelling door circus Hoetchatcha,... Meer info op www.openhuis.be.

Zoetemarkt en Gekke Spekke Zundag

Pinkstermaandag staat in Kemmel al jaren synoniem met de jaarlijkse Zoetemarkt. Op en rond de Dries, het Kemmelse dorpsplein, worden zoetigheden, taarten en koeken uit het Vlaamse land geproefd en te koop aangeboden. Alles wordt gepresenteerd in een gezellige sfeer met heel wat randanimatie en muziek. De Zoetemarkt wordt geopend door de Taarteklaais, de gerenommeerde bakkersfanfare uit Dikkebus. De omliggende horecazaken zwaaien de deuren echter al om 11 uur open. Op zondag kun je in Kemmel al terecht voor Gekke Spekke Zundag, workshops, spelen en proeven rond snoep en zoetigheden. Meer info op www.zoetemarkt.be.

Sinksenbraderie, Batjes en rommelmarkten

Op Pinkstermaandag kun je op de Barakken in Menen terecht voor de Sinksenbraderie. De braderie loopt tot in het Franse Halluin en trekt jaarlijks duizenden bezoekers. Tijdens het Pinksterweekend vinden in Ledegem ook de jaarlijkse Batjes plaats, met Davidsfonds Wijnterras in het Peereboomshuis in de Menenstraat. Fans van rommelmarkten kunnen dit weekend hun hart ophalen in de Westhoek. Op zondag kun je in Woesten in de Steenstraat en in Abele (Poperinge) op de Abeelseweg terecht, op maandag in Zuidschotedorp.

Krottegems Bierfeest

Tien brouwers die vijftig bieren serveren. Dat is kort samengevat het Krottegems Bierfeest dat op zaterdag 8 juni voor de derde keer door de Krottegemse Ransels georganiseerd wordt op de Onze-Lieve-Vrouwemarkt. Van de tien brouwers komen er drie uit Roeselare: Rodenbach, BOM Brewery, gekend van Triporteur, en De Brouwmoaten, die met WUK voor het eerst deelnemen aan een bierfestival. Nieuwkomers zijn Klondiker uit Meulebeke, De Feniks uit Kortrijk en Dikke Jan. Het bierdorp met chalets staat op de Onze-Lieve-Vrouwemarkt. Voor de kinderen is er een springkasteel. Het Krottegems Bierfeest start om 15 uur. Voor een starterspakket van vier jetons en twee euro glaswaarborg betaal je tien euro.