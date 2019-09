Onze tips voor het weekend: van biertjes en kaas proeven tot rennen door gebouwen Peter Lanssens

12 september 2019

KORTRIJK

Bierfestival

Voor het eerst in Kortrijk: een bierfestival in het buurtpark van V-Tex in de wijk Sint-Jan. Zo’n twintig brouwerijen zetten van vrijdag tot en met zondag vooral in op lokaal schuimend gerstenat en op kwaliteit, met in totaal goed honderd biertjes. Het bierdorp met uniforme chalets is deels overdekt. Brouwerijen die aanwezig zijn op de gratis toegankelijke driedaagse: De Brabandere uit Bavikhove, Caulier uit Péruwelz, Gulden Spoor uit Gullegem, Hugel en Julia uit Kortrijk, Martha uit Heule, Rodenbach uit Roeselare, ’t Verzet uit Anzegem, Dupont uit Tourpes, Duvel Moortgat uit Puurs, Ginette uit Loupoigne, Het Anker uit Mechelen, Omer Vander Ghinste uit Bellegem, Castalia Craft Beers uit Zonnebeke, Leroy Breweries uit Boezinge, Mum Beer uit Oostnieuwkerke, Sint-Bernardus uit Watou, La Flamme uit Kapelle-op-den-Bos en brouwerij De Feniks uit Heule. Het bierfestival opent vrijdag met een afterwork vanaf 16 uur. Zaterdag is een aanrader voor bier- én foodliefhebbers. Er zijn vanaf 14 uur kookworkshops rond bier, met tv-kok Peter Van Asbroeck. En om 16 uur brengt stand-upcomedian Joost Van Hyfte een show, met bieren als insteek. Er zijn de hele dag door ook livebands en een dj met saxofonist. Zondag wordt vooral een familiedag, met rustige achtergrondmuziek en kinderanimatie, met bijvoorbeeld een clown. Alle verdere info is terug te vinden op de site www.bierfestkortrijk.be.

LAUWE

Schippersweekend

Het Schippersweekend is aan een 35ste editie toe, van vrijdag tot en met zondag op hoeve Delaere in Lauwe. Er worden dik 5.000 bezoekers verwacht. Het festival heeft een sterke affiche met als headliners Yevgueni, Daan en Stake. Naast de grote namen staan er ook heel wat kleinere leuke bands op de affiche zoals Glints, Black Leather Jacket, Johnny Turbo Alive Band en Mooneye. Er is ook veel aandacht voor animatie met bijvoorbeeld op zaterdag vanaf 14 uur het gratis toegankelijke kinderdorp Copa Kidzana, met Jeremy Vandoorne of Xavier van ‘Rox’. Verder in Copa Kidzana: een rodeostier, schmink, ballonplooien, schuimmachine, foodcorner, springkastelen en festivalkapsels. Info over tickets voor het Schippersweekend - alle combitickets zijn al de deur uit - en over het programma van het festival staat op www.schippersweekend.be.

TIELT

Tielt City Trail

Serviceclub Kiwanis en de stad Tielt houden zondag de derde editie van de City Trail. Het belooft voor lopers en wandelaars opnieuw een ware ontdekkingstocht door Tielt te worden. Want de organisatoren pakken met een nieuw parcours uit. Dat parcours - je kan kiezen tussen 5 en 10 kilometer - wordt pas de dag zelf bekendgemaakt. Het wordt sowieso een leuke trail door straten en ook dwars door private en openbare gebouwen. Er zitten plaatsen bij waar zelfs rasechte Tieltenaars nog nooit zijn geweest. De start is om 15 uur in de Europahal, waar ook de aankomst is. Je kan tot een half uur voor de start inschrijven en betalen. Op zondag is dat 15 euro. De presentator van de trail is Stijn Vlaeminck, Vlaams sportverslaggever en radiopresentator bij Studio Brussel. Info: www.tieltcitytrail.be.

MOORSLEDE

Dag van de Landbouw

Kaasfabriek Milcobel in de Stationsstraat in Moorslede vormt zondag het decor voor de ‘Dag van de Landbouw’. Bezoekers kunnen er het boeiende productieproces van melk tot lekkere kazen volgen. En proeven. Te bezichtigen zijn het pekelbad, de geautomatiseerde rijpingszalen en de verpakkingsruimte. En de weekendploeg is aan de slag, dus er wordt ook echt gewerkt zondag. Milcobel is gespecialiseerd in consumentenkazen. De bekendste merken zijn de Brugge-kazen en Nazareth. Maar er worden ook veel bierkazen zoals Watou en Brigand en Zuid-Europese kazen zoals rigatello, latteria en fontal gemaakt. Het gaat om 250 verschillende rijpingen, groottes en verpakkingen. De 200 medewerkers van Milcobel verwerken in Moorslede ieder jaar tot 200 miljoen liter melk, waarmee 21.000 ton kaas gemaakt wordt. Daarvan is 60 procent voor de Beneluxmarkt bestemd. De rest gaat naar Europese landen en ook verder, zoals naar Rusland en de Verenigde Staten. Wie de Dag van de Landbouw wil meemaken bij Milcobel, is welkom van 10 tot 18 uur. Meer info staat op de website www.dagvandelandbouw.be/deelnemers/milcobel.

KUURNE

Kinderfoor

Het Marktplein wordt zondag voor de 21ste keer omgetoverd tot één groot speelparadijs voor peuters, kleuters en kinderen uit de lagere school. Duiken in een grote tank, een sneeuwballengevecht houden, snoepsushi maken, een muur metselen... Het zijn slechts enkele van de meer dan 50 gratis activiteiten waar kinderen hun hartje kunnen ophalen. De Kinderfoor lokt meestal zo’n 1.500 kinderen. Dorstige ouders en grootouders kunnen op adem komen op het Kinderfoorterras. Als afsluiter is er nog de slotshow ‘The great escape’. Alle activiteiten op de Kinderfoor zijn gratis. De Kinderfoor start vanaf 13.30 uur. Meer info staat op www.kinderfoor.be.