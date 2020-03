Exclusief voor abonnees Onze tips voor het weekend van 6 tot 8 maart: laat je restylen door Jani Kazaltzis of beleef eens een... UNO-kampioenschap Hans Verbeke

Femme Totale in Roeselare

Nadat op vrijdag 6 maart Lokaalmarkt en ARhus in het kader van de Internationale Vrouwendag al een aantal ‘sterke’ vrouwen ontvangen, staat zaterdag 7 maart helemaal in het teken van het shoppingevent ‘Femme Totale’. De organisatie is in handen van de vzw Shopping en Centrum Roeselare. Die strikte een aantal bekende Vlamingen om het gebeuren extra aantrekkelijk te maken. Een meet & greet behoort tot de mogelijkheden, tenminste als je op het juiste moment op de juiste plaats bent. Maken hun opwachting: Sieg De Doncker, Ozanne & Guillemine Mertens (van het tv-programma ‘Een frisse start met VTwonen’), Charlotte Leysen (Charlie van Ketnet) en Marcel Vanthilt. Zij blijven telkens een dik uur in dezelfde winkel en trekken dan naar de volgende handelszaak. Jani Kazaltzis geeft als klap op de vuurpijl een stylingworkshop in ARhus op De Munt. Meer info op de Facebookpagina Shopping & Centrum Roeselare.

