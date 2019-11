Exclusief voor abonnees Onze tips voor het weekend: een topveldrit in Kortrijk en kerst in Roeselare Redactie

28 november 2019

13u55 0

Caps Urban Cross in Kortrijk

Kortrijk mag op zaterdag 30 november met Caps Urban Cross Kortrijk een internationale topveldrit verwelkomen. Het Albertpark, de Groeninge- en Collegebrug over de Leie en de zandbak aan zomerbar Amorse vormen het decor voor de wedstrijd. Het is voor het eerst ooit dat een topveldrit in een stadscentrum wordt gereden en ook nog eens op een unieke locatie. Er worden vijf- tot tienduizend toeschouwers verwacht. “Toppers Eli Iserbyt en Mathieu van der Poel zijn erbij. Het wordt een topduel”, stelt schepen Arne Vandendriessche. Een ticket kost 12 euro. Kinderen tot en met 12 jaar krijgen gratis toegang. Tickets bestellen, kan via www.sport.be/urbancrosskortrijk. Daar staat ook meer info.

