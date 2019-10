Onze-Lieve-Vrouwestraat afgesloten van 7 tem 9 oktober Joyce Mesdag

06 oktober 2019

Van maandag 7 oktober tot en met woensdag 9 oktober 2019 wordt gewerkt in de Onze-Lieve-Vrouwestraat. Het betreft dakwerken ter hoogte van huisnummer 15. Hierdoor is de Onze-Lieve-Vrouwestraat op die dagen afgesloten voor het verkeer. Het verkeer wordt omgeleid via de Guido Gezellestraat – Broelkaai – Dam – Ijzerkaai – Budastraat – Leiestraat.