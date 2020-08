Onwel achter stuur, acht wagens beschadigd in Kortrijk LSI

27 augustus 2020

16u43

Bron: LSI 4 Kortrijk Een 51-jarige automobilist die onwel werd achter het stuur heeft woensdagnamiddag in Kortrijk aan acht wagens schade berokkend.

Iets over 17.30 uur week de Kortrijkzaan over een traject van enkele honderden meters in de André Devaerelaan en Burgemeester Gillonlaan van zijn rijvak af. Hij raakte er acht wagens. Ze raakten eerder licht beschadigd. De vijftiger is voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht.