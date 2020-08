Onweer zet tunnel in Felix de Bethunelaan blank, twee auto’s rijp voor schroothoop

Peter Lanssens Pieterjan Neirynck

13 augustus 2020

23u30 4 Kortrijk Door de hevige regen van donderdagavond werd de tunnel in de Burgemeester Felix de Bethunelaan herschapen in een watervlakte. Twee wagens reden zich hopeloos vast.

Volgens getuigen liet een oudere dame haar wagen in de ondergelopen tunnel staan, aan de kant van de Marksesteenweg. Aan de andere zijde, kant Minister Vanden Peereboomlaan, liet een Somaliër noodgedwongen een Mazda achter. “De hevige regen en wind verraste me. Voor ik het wist, liet ik me tot in de tunnel meeslepen. Maar ik ging niet in de fout. Hopelijk komt de verzekering tussen”, zegt Hassan Werer Sharmarke (26). “Eén van onze medewerkers van Beheer Openbaar Domein kwam ter plaatse”, zegt schepen van Mobiliteit en Openbare Werken Axel Weydts (sp.a). “Het is onduidelijk wat de oorzaak van de wateroverlast was. We onderzoeken het zeker. Er zit daar een collector van Aquafin. Mogelijk zit daar het probleem. We volgen op”, aldus Weydts.



De stad Kortrijk laat weten dat Fluvia op korte tijd tientallen oproepen rond wateroverlast kreeg. De hulpverleningszone werkt op volle kracht met alle mogelijke manschappen, maar vraagt even geduld. Het nummer 1722 is nog altijd actief voor niet-dringende hulp van de brandweer. Het is belangrijk om noodnummer 112 vrij te houden voor personen in levensgevaar.