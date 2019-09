Onverbeterlijke oplichter opnieuw op pad voor pannenkoekenverkoop LSI/LPS

22 september 2019

10u32

Bron: LSI/LPS 0 Kortrijk Ondanks twee eerdere veroordelingen voor oplichtingen en een verblijf in de gevangenis is een 57-jarige man uit Kortrijk opnieuw in de Kortrijkse binnenstad op pad om pannenkoeken voor een (vermeend) goed doel te verkopen. Tal van handelaars kregen hem al over de vloer maar zijn slechte reputatie lijkt hem stilaan voor te zijn. “Ik kocht geen pannenkoeken. De politie is op de hoogte”, klinkt het.

Afgelopen week passeerde Danny A. voor het terras van café Saint-Georges in de Voorstraat. “Of ik geen pannenkoeken wou kopen, riep hij me toe”, vertelt uitbater Johan Verniest. “Ik bedankte. Ondertussen is zijn slechte reputatie bij de meeste handelaars in de binnenstad wel gekend. Maar er moet vermeden worden dat onwetende mensen toch nog slachtoffer worden. Ik verwittigde de politie dat hij opnieuw op pad was. Ongelofelijk, dat hij het lef heeft om opnieuw te proberen.”

Ook Dimitri Christiaens van DC Special op het Overbekeplein kreeg Danny A. afgelopen week over de vloer. “Hij vroeg me of ik net als de vorige keer geen pannenkoeken wou kopen”, aldus Dimitri. “Ik kocht nooit pannenkoeken maar reageerde dat hij beter eerst de pannenkoeken zou leveren aan de vroegere slachtoffers. Ik wist immers van zijn vorige oplichtingen. Maar volgens hem was niet hij maar zijn partner daar voor verantwoordelijk. Hij verliet daarna de zaak. Hij staat duidelijk in beeld op mijn camera. De politie komt de beelden ophalen.”

Het lijkt dus een kwestie van tijd vooraleer Danny A. opnieuw achter de tralies verdwijnt. Hij lijkt onverbeterlijk. Zowel in september 2018 als in april 2019 is hij samen met zijn partner Nathalie L. veroordeeld tot respectievelijk 20 en 9 maanden cel omdat ze de voorbije jaren tientallen slachtoffers oplichtten. Met gegevens van anderen sloten ze verschillende gsm-abonnementen af bij Proximus, Telenet, Orange,… De gsm die ze dan vaak voor een spotprijs kregen, verkochten ze tweedehands. De oplichtingen kwamen aan het licht toen de gedupeerden plots gepeperde facturen of zelfs deurwaarders kregen. Danny A. ging ook met een internetfoto van een ziek kindje deur-aan-deur om geld te ronselen. Hij deed alsof het zijn eigen zieke kindje was. Of pannenkoeken werden voor een vermeend goed doel verkocht. Het geld verdween echter in hun eigen zakken.