Ontdek street art in voormalig rusthuis Sint-Vincentius Peter Lanssens

31 augustus 2019

10u08 48 Kortrijk Twaalf graffiti-artiesten en beeldende kunstenaars hebben de voorbije maanden hun creativiteit de vrije loop gelaten in het vroegere rusthuis Sint-Vincentius. De oude rusthuiskamers en een gang werden onder handen genomen, door twintig artiesten.

Het Street Art Museum (S.A.M.) is een initiatief van de Kortrijkse graffitivereniging Artkor, in samenwerking met hip hop academie De Stroate en jeugdcentrum Tranzit. Ook graffiti-artiest Siegfried Vynck en het collectief Propaganza werkten mee. Het Street Art Museum zit op de eerste verdieping van De Stroate in de Groeningestraat 2a. S.A.M. vult leegstand creatief in en maakt street art toegankelijker. Van beginnende talenten tot doorwinterde graffiti-artiesten uit de brede Euroregio, allemaal kregen de ze kans om deel te nemen aan het experiment. Het Street Art Museum is tot en met 11 november elk weekend gratis te bezichtigen op vrijdag tussen 17 en 20 uur en op zaterdag en zondag tussen 14 en 19 uur. S.A.M. tijdens de week bezoeken, kan op aanvraag. Meer info op samkortrijk.wixsite.com/samkortrijk.