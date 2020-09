Ontdek op Open Monumentendag unieke theaterdecorstukken in schouwburg Peter Lanssens

07 september 2020

18u27 0 Kortrijk Leuven schenkt dertien unieke theaterdecorstukken aan Kortrijk. Ze zijn van de hand van Joseph Denis, die in de jaren ’20 en ’30 van vorige eeuw heel wat theaterdecors schilderde. Denis was een leerling van de befaamde Albert Dubosq, de belangrijkste decorateur tijdens de Belle Epoque.

De dertien metershoge Leuvense zetstukken omvatten boslandschappen, de salon, een openbare plaats en een gotisch decor. De schenking is geen toeval. Want Kortrijk heeft al een omvangrijke en een in de wereld unieke decorcollectie van Dubosq. Die collectie wordt bewaard in het gespecialiseerde erfgoeddepot Trezoor in Heule.

Dankzij de schenking worden ook de Leuvense decors kwalitatief bewaard in het erfgoeddepot Trezoor en worden leerling Joseph Denis en meester Albert Dubosq op die manier ook symbolisch met elkaar herenigd. Vijf ensembles van de Kortrijkse Dubosq-collectie zijn in 2018 op de Vlaamse topstukkenlijst geplaatst. Tot voor kort gebruikte het Koninklijk Kortrijks Lyrisch Toneel soms nog zetstukken of fonddoeken van de historische decors.

Enkele van de Leuvense decor, sinds de jaren ’80 in onbruik, zijn op zondag 13 september met Open Monumentendag tussen 10 en 18 uur te bewonderen in de stadsschouwburg van Kortrijk. Toneelmeester Johan Van Vooren geeft een woordje uitleg aan de bezoekers. Ook Bruno Forment is dan aanwezig. De auteur schreef met ‘Zwanenzang van een illusie’ een boek over de historische decorcollectie van Schouwburg Kortrijk.

Info: www.schouwburgkortrijk.be.



