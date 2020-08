Ontdek met nieuw puzzelgame internationaal kunstenparcours Contrei Live Peter Lanssens

28 augustus 2020

17u45 0 Kortrijk De intercommunale Leiedal viert haar zestigste verjaardag met Contrei Live. Dat is een tot eind oktober gratis te bezoeken internationaal kunstenfestival, met zestien artistieke installaties op en rond het water in dertien steden en gemeenten. Er is nu ook een computergame rond Contrei Live.

Je ontdekt met de game de locaties en kunstwerken in de regio van Leie en Schelde, via unieke puzzels. De intercommunale Leiedal sloeg voor de game de handen in elkaar met de opleiding Digital Arts & Entertainment van de hogeschool West-Vlaanderen (Howest). Leiedal doet dat om jongeren bij haar werking te betrekken en omdat onderwijs en innovatie kernwaarden zijn. Er is voor een samenwerking met Digital Arts & Entertainment gekozen omdat het internationaal gelauwerd is als de beste game design and development opleiding van de wereld. De uitdagende puzzelgame is het werk van laatstejaarsstudenten Robin De Moor, Jonas Schrooten, Jens Vandenbossche, Edward Vanderghote en Matthias Willemen.

De game nodigt je met water als wegwijzer uit om op een ontspannende manier te reflecteren over water en landschap. Speel de game op www.contreilive.be of download de game via de App Store of de Play Store.