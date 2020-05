Ontdek in straf werffilmpje nieuwe hogeschoolcampus Penta: ‘Al 1.200 inschrijvingen voor infodag Howest’ Peter Lanssens

08 mei 2020

Kortrijk De infodag van de hogeschool West-Vlaanderen gaat digitaal op zaterdag 9 mei. Wie denkt dat het een saai alternatief wordt, is verkeerd. "Zo maakte een van de oud-studenten prachtige filmpjes om de campussen creatief in beeld te brengen", zegt algemeen directeur Lode De Geyter. Blikvanger voor Kortrijk is een filmpje van de werf van de nieuwe Howest-campus The Penta.

Er wordt vanaf volgend academiejaar les gegeven, in The Penta op de hoek van de Graaf Karel de Goedelaan en Sint-Martens-Latemlaan, nabij het Magdalenapark in Kortrijk. De nieuwe campus mikt op 2.000 studenten. De nieuwbouw krijgt onder meer een onthaal, klaslokalen, labo’s, een studentenrestaurant, aula’s, projectlokalen en winkels. The Penta vergt een investering van 20 miljoen euro.

Er zijn al ruim 1.200 inschrijvingen voor de online infodag op de specifieke site www.howest.be/online-infodag, op zaterdag 9 mei. Om live vragen te kunnen stellen aan lectoren, studenten, opleidingscoördinatoren, alumni en mensen uit het werkveld. Er zijn ook live videosessies. Waarin het opleidingsprogramma, het studiemateriaal, de toekomstperspectieven of mogelijkheden op vlak van internationalisering aan bod komen. Je kan zaterdag op de site ook de hele dag cursusmateriaal, opleidingsprogramma’s en veelgestelde vragen bekijken. Registreren kan nog altijd. Ook wie niet vooraf inschreef, is zaterdag van harte welkom op de site van Howest.