Ontdek in één uur museum Texture: “Voor wie niet veel tijd heeft” Peter Lanssens

02 juli 2020

11u31 0 Kortrijk Wie niet zoveel tijd heeft, kan voortaan ook in één uur het museum Texture aan de Noordbrug in Kortrijk ontdekken. Die nieuwe aanpak, naast het normale aanbod, is een bewuste keuze. Zo toont publieksonderzoek van Toerisme Vlaanderen aan dat jongeren en medioren lieven zelfstandig een bezoek plannen dan aan te sluiten bij een gegidste toer van twee uur en langer. Ook de roep om meer beleving en interactie is groot. Daarom zet Texture nieuwe ambassadeurs in, om bezoekers in één uur tijd te laten proeven van het museum over Leie en Vlas.

Texture deed een oproep naar kandidaten om bezoekers een interactieve beleving te bezorgen. Veertig personen reageerden op die oproep. Nadat elke kandidaat gescreend werd en een proefrondleiding deed voor een jury, werden uiteindelijk veertien ambassadeurs geselecteerd. Die een opleidingstraject volgden waarbij een professionele coach van Toerisme Vlaanderen hen tips en tools aanreikte om voluit met hun publiek te connecteren. Ook de kleinschaligheid en exclusiviteit is een troef voor wie Texture in één uur tijd ontdekt. Want elke ambassadeur neemt minimum twee en maximum acht personen mee op toer. Wat bovendien leuk meegenomen is in tijden van corona. “Alle ambassadeurs zijn fier op Kortrijk en het zijn allemaal enthousiaste vertellers, zeker als het over vlas en vlasnijverheid gaat”, zegt schepen van Cultuur Axel Ronse (N-VA).

Eén uur Texture boeken, met een ambassadeur, doe je minimum twee dagen op voorhand: texture@kortrijk.be of tel. 056/27.74.70. Eén uur Texture meemaken kost 4 euro. Je betaalt daarbovenop 3 euro per persoon voor de ambassadeur.