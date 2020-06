Ontdek gezonde wereldkeuken in nieuw koffiehuis Chin Chin in Voorstraat Peter Lanssens

16 juni 2020

13u00 22 Kortrijk Zin om een nieuw koffiehuis te ontdekken, waar je ook gezond kan brunchen en lunchen? Ga dan naar de Voorstraat 28 in het winkelwandelgebied in Kortrijk, waar het nieuwe Chin Chin geopend is. “De naam verwijst naar proost en naar een gelijknamig tof en hip restaurant in Sydney, waar ik me liet inspireren”, vertelt Glenn Debrabandere (30).

Glenn Debrabandere is gewezen medewerker van café Vagant in de Voorstraat en zomerbar Botaniek in een hoeve op het bedrijvenpark Evolis. De jongeman verbleef zo’n vijf jaar geleden ruim een jaar in Australië en daarna ook in Nieuw-Zeeland. Hij werkte er als barista of koffiekunstenaar. De kennis en levenservaring die hij er opdeed, gebruikt hij nu in Chin Chin. Zijn vriendin Kamilla Ouvrein (26), die hem gezond en creatief leerde koken, steunt Chin Chin en denkt mee na over de zaak, waar je naast een uitgebreid assortiment heerlijke koffie ook kan brunchen en lunchen. “We hebben veel aandacht voor een gezonde wereldkeuken”, vertelt Glenn Debrabandere. “Ik kies voor dit pand omdat het een goeie ligging heeft en de Voorstraat een toffe winkelstraat is, waar de handelaars elkaar kennen. De inrichting van de zaak is fris, met knipoogjes naar Australië, zoals een portret van een Aboriginal.”

De in Chin Chin te krijgen gerechtjes zijn gevarieerd en gaan voor de brunch onder meer van een açai bowl over fruitsalade tot toast met pindakaas en banaan. Voor de lunch vind je er onder meer een fishbowl met zalm, thai beef en watermeloen met feta. Je kan er ook iets drinken. Er is een interessant aanbod aan aperitiefjes, zoals de espresso Martini. Chin Chin is op dinsdag en woensdag open van 9 tot 17 uur en op donderdag, vrijdag en zaterdag van 9 tot 19 uur. Meer info staat op de Instagram- en Facebookpagina van Chin Chin: klik hier.