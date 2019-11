Ontdek Gault&Millau 2020 in onze regio met stijgers Rebelle en Vol-Ver en nieuwkomers ‘tmag!, Le Coucou en Pand 44 Toppers blijven Castor, L’Envie, Marcus en Taste and Colours Peter Lanssens

04 november 2019

16u02 54 Kortrijk De editie 2020 van de culinaire gids Gault&Millau geeft zijn geheimen prijs. Stijgers in onze regio zijn Rebelle (14,5 op 20) en Vol-Ver (14) in Marke. Ze hebben allebei 0,5 punt meer dan in de editie van 2019. Nieuwkomers zijn Le Coucou (13,5) in Bellegem, ’tmag! (13,5) in Tiegem en Pand 44 (12) in Kortrijk. Toppers blijven Castor in Beveren-Leie (16), L’Envie in Sint-Denijs (15,5), Marcus in Deerlijk (15) en Taste and Colours (15) in Kortrijk. Dalers zijn Culinair in Lauwe (van 15 naar 14), Molenberg in Zwevegem (van 15 naar 14,5) en Argendael in Bellegem (van 14 naar 13,5). We presenteren u het overzicht van de punten van de 32 restaurants uit onze regio in Gault& Millau.

1.16 op 20: Castor in Beveren-Leie.

2.15,5 op 20: L’Envie in Sint-Denijs.

3.15 op 20: Marcus in Deerlijk en Taste and Colours in Kortrijk.

4.14,5 op 20: Rebelle in Marke, Molenberg in Zwevegem, Het Bourgondisch Kruis in Kuurne en Beudaert in Kortrijk.

5.14 op 20: Messeyne, Oud Walle, Va et Vient en ViEr in Kortrijk, Culinair in Lauwe, Het Vliegend Tapijt en Vol-Ver in Marke, La Cravache in Rekkem en Escabeche in Waregem.

6.13,5 op 20: ’tmag! in Tiegem, Le Coucou in Bellegem en Argendael in Bellegem.

7.13 op 20: De Gullegember in Gullegem, Saint-Christophe en d’Oude Burcht in Kortrijk, De Mangerie in Lauwe, De Gouden Klokke in Waarmaarde en Improviste by David Selen, Mes Amis en Robuust in Waregem.

8.12 op 20: Hula in Heule, Pand 44 in Kortrijk en Hobo’s en Bistro Berto in Waregem.