Online stormloop naar bloemisten voor Moederdag: “Al 650 boeketjes besteld” Peter Lanssens

07 mei 2020

10u46 0 Kortrijk Er is een online stormloop naar bloemisten voor Moederdag, nu de Nationale Veiligheidsraad de deur voor sociale contacten op een kier zet. De webshop van Florist Vercamer in Kortrijk draait op volle toeren. “Er zijn ondertussen al 650 boeketjes besteld”, zegt zaakvoerder Kurt Vercamer (59). “We zijn tot zestien uur per dag in de weer. Om alle bestellingen in orde te brengen.”

Voor alle duidelijkheid: ook bloemenwinkels mogen pas vanaf maandag 11 mei de deuren heropenen. Maar online bestellen en aan huis leveren mag wel al. Daar zet Florist Vercamer op de Pottelberg in Kortrijk voluit op in. Je kan op de webshop van Vercamer uit acht boeketjes kiezen voor Moederdag, met prijzen die variëren van 30 tot 80 euro. Vooral de tuin- en plukboeketjes doen het prima. Betalen gebeurt online.

Het is een beproeving om al die bestellingen in orde te krijgen. We werken tot zestien uur per dag. Mijn werkdag begint al om 3 uur ’s nachts. Florist Kurt Vercamer



Kurt Vercamer heeft al 32 jaar ervaring, maar ook hij vindt zichzelf opnieuw uit om de coronacrisis te doorstaan. “We hebben de juiste beslissing genomen, door voluit op onze webshop in te zetten”, vertelt hij. “Het is wel een beproeving om al die bestellingen in orde te krijgen. Maar het lukt. Zo zetten we ook flexi-jobbers in. We werken tot zestien uur per dag. Mijn werkdag begint al om 3 uur ’s nachts. Komende zondag rijden er zes chauffeurs uit, om boeketjes tot bij de mensen thuis te krijgen. We houden àltijd rekening met de veiligheidsvoorschriften in tijden van corona. De chauffeur belt aan, legt het boeket voorzichtig op de drempel van de woning en gaat weer in de wagen zitten. Waar hij wacht tot er wordt open gedaan. Zo zijn we zeker dat alle boeketjes goed aankomen en er niets verdwijnt. We halen onze snijbloemen op de bloemenveiling in Aalsmeer bij Amsterdam.”

Alle bloemisten zijn de klanten heel dankbaar. Omdat ze allemaal de moeite doen om ons te blijven vinden Bloemist Vincent Docquir

“Iedere bloemist doet keihard zijn best. Wie wil werken, heeft werk. We zijn niet kwaad op de politiek omdat de bloemenwinkels zelf pas de dag na Moederdag weer echt klanten over de vloer mogen krijgen. Politici en experten doen hun best om het goed te doen. Hoge bomen vangen altijd veel wind”, aldus Kurt Vercamer.

Ook de Kortrijkse bloemist Vincent Docquir heeft de handen momenteel vol, dankzij online en telefonische bestellingen. Ook hij levert aan huis. “Het is logistiek een hele opdracht. Zo schrijven we nu bijvoorbeeld ook zelf de felicitatie teksten voor al die mama’s op een kaartje, want de klanten kunnen dat natuurlijk niet zelf doen bij ons nu”, vertelt Vincent Docquir. “Het klopt dat de verkoop van snijbloemen aan het pieken is. Alle bloemisten zijn de klanten heel dankbaar. Omdat ze allemaal de moeite doen om ons te blijven vinden”, besluit Vincent.