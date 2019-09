Online petitie tegen fietszone in Kortrijk telt al 650 handtekeningen Peter Lanssens

24 september 2019

09u58 3 Kortrijk Voor- en tegenstanders van de fietszone in Kortrijk liggen al weken in de clinch met elkaar, vooral op sociale media. Er loopt nu een online petitie, opgestart door een zekere Anthony D. Niet enkel tegen de fietszone, maar ook tegen de hogere parkeertarieven. Er tekenden al bijna 650 mensen.

Motorvoertuigen, zelfs scooters die amper 25 kilometer per uur halen, mogen geen fietsers inhalen in de fietszone met 74 fietsstraten in hartje Kortrijk. Hoe tergend traag fietsers soms rijden. Wie de regels niet respecteert, de politie schrijft sinds de tweede week van september pv’s uit, krijgt een boete van 58 euro. Dat pikken sommige automobilisten niet, vandaar de online petitie. Waar ook de hogere parkeertarieven, sinds augustus van kracht in Kortrijk, aan de kaak worden gesteld. “Het is nefast voor onze ondernemers in de stad en het schrikt toeristen af”, is onder meer te lezen. “We eisen dat het stadsbestuur verstand begint te gebruiken en beslissingen terugdraait of herziet. Om zo hopelijk een leegloop uit Kortrijk te vermijden”, aldus een deel van de boodschap. We konden sp.a-schepen van Mobiliteit Axel Weydts (nog) niet strikken voor een reactie. De petitie bekijken? Klik hier.