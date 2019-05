Ongezien: voor het eerst in 73 jaar geen Kortrijkse CD&V’er in parlement Peter Lanssens

27 mei 2019

14u07 68 Kortrijk Sinds 1946 was de Kortrijkse CVP/CD&V altijd vertegenwoordigd in Brussel. Tot nu. De grootste kanshebbers Roel Deseyn (Kamer) en Felix De Clerck (Vlaams parlement) haalden het niet. “Vernieuwen en verjongen is hét recept nu”, zegt fractieleider en gemeenteraadslid Hannelore Vanhoenacker. “Ik wil de jeugd mee helpen coachen”, zegt gewezen burgemeester Stefaan De Clerck.

Gemeenteraadslid Roel Deseyn (42) uit Bellegem is na vijftien jaar parlementair werk niet herverkozen in de Kamer. Hij haalde op de vierde plaats op de West-Vlaamse Kamerlijst 15.653 stemmen (4.760 minder dan in 2014, toen op drie, red.). “Erg pijnlijk. En een heel zware klap voor onze lokale CD&V-afdeling”, zegt Roel Deseyn.

Vernederd

“De Kortrijkse kandidaten zijn vernederd bij de lijstvorming”, vindt Deseyn. “We hadden geen topplaatsen. Dat CD&V niet goed scoorde tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2018 in Kortrijk, speelde niet in ons voordeel. Maar ik vind het niet correct. De referentie hier is het parlementair werk. Ik hoopte om op mijn palmares afgerekend te worden. Dat is niet gebeurd. In plaats van de Kortrijkse afdeling te soigneren tijdens deze verkiezingen, heeft CD&V ons door de minder gunstige lijstvorming net extra laten bloeden”, gaat Roel Deseyn verder. Hilde Crevits en Hendrik Bogaert zullen het graag lezen. Roel Deseyn moet nu op zoek naar een nieuwe job. “Ik ben advocaat en bouw misschien in die niche iets uit. Het is tijd om mezelf heruit te vinden.”

In plaats van de Kortrijkse afdeling te soigneren tijdens deze verkiezingen, heeft CD&V ons door de minder gunstige lijstvorming net extra laten bloeden. Roel Deseyn

Het is zoals Felix de kat bij mij. Ik kom altijd weer op mijn pootjes terecht. Felix De Clerck

Teleurgesteld

Ook Felix De Clerck (35) haalde het niet. Wat trouwens ook niet evident was, als duwer op de West-Vlaamse lijst voor het Vlaams parlement. Hij deed het goed met 10.703 stemmen (wel 5.609 stemmen minder dan in 2014, red.), maar het was niet genoeg. “Ik ben teleurgesteld, maar blijf tegelijk veerkrachtig en positief genoeg om me niet uit mijn lood te laten slaan”, reageert Felix De Clerck. “Het is nog te vroeg om te zeggen of ik in Kortrijk een prominente rol zal spelen. Zeker is wel dat er een doortastende aanpak nodig zal zijn om het tij te doen keren. Aan mijn gedrevenheid zal het in ieder geval niet liggen. Ik sta klaar om er weer in te vliegen. Maar eerst een nieuwe job zoeken. In de kunstensector zou logisch zijn (hij was vijf jaar directeur van het Kunstensteunpunt van de Vlaamse Gemeenschap in Brussel, red.). Maar misschien is het tijd om iets helemaal anders te doen. Het is zoals Felix de kat bij mij, ik kom altijd weer op mijn pootjes terecht”, blijft Felix strijdvaardig.

Ik wil heel graag gemeenteraadslid blijven, om er mijn mening te zeggen. We moeten met alle democratische partijen bekijken hoe we Vlaams Belang tegen kunnen houden. Stefaan De Clerck

Trouw partijsoldaat

Ook zijn vader, gemeenteraadslid en gewezen burgemeester Stefaan De Clerck (67), blijft strijdvaardig. “We moeten jonge mensen klaarstomen binnen CD&V, tegen 2024. De anciens kunnen helpen om die jonge mensen voor te bereiden. Want politiek is niet makkelijk. Waar ik mensen kan coachen, zal ik dat doen. Ik hou van de politiek. Ik hou van nieuwe projecten. Ik hoop op een goeie jonge ploeg. Ik blijf een trouw partijsoldaat. En ik wil heel graag gemeenteraadslid blijven om er mijn mening te zeggen. We moeten met alle democratische partijen samen bekijken hoe we extreme partijen tegen kunnen houden. Want dat Vlaams Belang ook in Kortrijk steeds groter wordt, moet ook voor het huidige stadsbestuur (Team Burgemeester, N-VA en sp.a, red.) een signaal zijn. We moeten oplossingen zoeken. Ik wil daar mee aan werken”, aldus Stefaan De Clerck.

Ik herhaal: als we er niet in slagen om verder te verjongen bij CD&V in Kortrijk, stop ik ermee Hannelore Vanhoenacker

Jonge krachten

“Het moét en het zál veranderen bij CD&V. Vernieuwing en verjonging is het recept nu”, zegt fractieleider en gemeenteraadslid Hannelore Vanhoenacker (46) uit Marke. “We zitten helemaal niet stil. We hebben met Liselotte Vandevelde al een jonge ondervoorzitter. En we hebben onder meer met Sien Vandevelde en Felix De Clerck goeie jonge krachten. Het is nog maar het begin. We bereiden nu een project voor waarmee we de Kortrijkzanen de komende vijf jaar willen overtuigen. Later meer hierover. En ik herhaal: als we er niet in slagen om verder te verjongen bij CD&V in Kortrijk, stop ik ermee”, spreekt Hannelore Vanhoenacker klare taal.