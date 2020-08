Ongeval met vier vrachtwagens op E17 veroorzaakt kilometerslange file richting Frankrijk LSI/AHK

17 augustus 2020

16u07

Bron: LSI/AHK 54 Kortrijk Op de E17 aan Kortrijk-Oost zijn maandagnamiddag rond 15.15 uur vier vrachtwagens gebotst. Twee vrachtwagenbestuurders raakten zwaargewond. Daardoor is slechts één rijstrook richting Frankrijk beschikbaar voor het verkeer. Dat veroorzaakt een kilometerslange file tot in Waregem. Automobilisten verliezen er tot anderhalf uur in de file.

De melding van het ongeval liep rond 15.15 uur bij de hulpdiensten binnen. Er was eerst sprake van geknelde inzittenden, maar bij aankomst bleek daar geen sprake van. Wel werden twee vrachtwagenbestuurders zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Ze verkeren niet in levensgevaar. Nog 3 andere bestuurders raakten lichtgewond. Eén vrachtwagen kwam wel gedeeltelijk in schaar te staan, waardoor twee rijstroken versperd zijn. Het verkeer moest over de rechterrijstrook passeren langs het ongeval. Dat veroorzaakte enorme files. Vanuit Waregem was het op een bepaald moment tot anderhalf uur aanschuiven. Ook een mazouttank van één van de vrachtwagens scheurde open waardoor liters mazout op de autosnelweg terecht kwam.

In de buurt van Kortrijk-Oost zijn wegenwerken aan de gang waardoor het verkeer in beide richtingen over versmalde rijstroken moet rijden.