Ongeval met drie auto’s op R8: zwangere vrouw wordt achteraan aangereden Alexander Haezebrouck

02 juli 2020

Op de R8 in Kortrijk gebeurde donderdagnamiddag omstreeks 17 uur een ongeval met drie auto’s. Dat gebeurde op het stuk tussen de afrit Marke en het Ei in de richting van het Ei. De bestuurder van een bestelwagen moest plots remmen. Zijn achterligger, een zwangere vrouw duwde ook haar gaspedaal in maar bestelwagen achter haar merkte dat te laat op en knalde achterin op de auto van de zwangere vrouw. De klap was best hevig. “Door de klap werd ik vooruit gekatapulteerd tegen de lichte vrachtwagen voor mij”, vertelt de vrouw die even moest bekomen. “Ik heb de airbag tegen mijn borst gehad en heb wat pijn aan mijn benen. Gelukkig is mijn buik niet geraakt geweest. Voor de zekerheid ga ik toch zo meteen even langs bij de dokter, ik ben 20 weken zwanger.” Verder raakte niemand gewond. Het ongeval deed zich voor op de middenrijstrook waardoor het verkeer een tijdlang over één rijstrook moest passeren. Dat zorgde al snel voor een lange file.