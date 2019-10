Ongeval in staart van de file op E17: truck rijdt in op personenwagen VHS

08 oktober 2019

09u11 20 Kortrijk Een ongeval op de E17 in Marke heeft dinsdag de ochtendspits in de richting van de Franse grens verstoord. Eén automobilist raakte gewond maar verkeert niet in levensgevaar.

Even over half acht merkte een Belgische trucker te laat de staart op van de file in de aanloop naar de wisselaar met de E403. De man week nog uit maar net voor de afslag naar het Shell-tankstation in Marke knalde hij tegen een Hyundai i30 van een man uit Avelgem. Door de klap werd de personenwagen tegen een bestelwagen met aanhangwagen geduwd die voor hem stond aan te schuiven. Achteraan was de Hyundai i30 helemaal verhakkeld. Door de klap brak de bestuurderszetel doormidden. De brandweer kon zonder veel moeite de automobilist uit het wrak helpen. De man was bij bewustzijn en leek op het eerste gezicht niet al te zwaar gewond. Hij werd voor verzorging naar het AZ Groeninge in Kortrijk overgebracht. De aanrijdende trucker bleef ongedeerd, ook in de aangereden bestelwagen raakte niemand gewond. Het ongeval veroorzaakte meteen een flinke file in de richting van de Franse grens.