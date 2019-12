Ongenoegen in Cyriel Verschaevestraat: “Wij willen geen naamsverandering. Begrijpen jullie dat niet?” Laurie Bailliu

07 december 2019

18u22 0 Kortrijk De Kortrijkse schepen Axel Ronse (N-VA) en enkele gemeenteraadsleden gingen zaterdagmorgen op bezoek in de Cyriel Verschaevestraat in Marke en Koning Leopold II-laan in Heule om de buurtbewoners tekst en uitleg te geven rond de naamsveranderingen. Een ontvangst met open armen werd het niet in de Cyriel Verschaevestraat. In de Koning Leopold II-laan zijn de bewoners wat gemoedelijker. “Wij willen geen naamsverandering, begrijpen jullie dat dan niet?!”, klinkt het bij de buurtbewoners in de Cyriel Verschaevestraat.

De stad Kortrijk laat de straatnaamcommissie nieuwe namen zoeken voor de Koning Leopold II-laan in Heule en de Cyriel Verschaevestraat in Marke. Zaterdag stond een bezoek in beide straten gepland. “De buurtbewoners zitten met heel veel vragen. We komen langs om enerzijds uit te leggen waarom een verandering komt en wat er allemaal zal gebeuren”, sprak schepen van Cultuur Axel Ronse (N-VA). Leopold II was een massamoordenaar en Cyriel Verschaeve een collaborateur. Het voorstel om de Cyriel Verschaevestraat te schrappen wegens zijn verleden in de collaboratie kwam van CD&V. Schepen Ronse gaf aan straatnamen eerder als sporen van geschiedenis te zien. “Maar als men ze dan toch als eerbetoon ziet moet men consequent zijn en ook Leopold II die een massamoordenaar was schrappen. Bovendien moeten we eerst de mensen bevragen via de straatnaamcommissie om nieuwe namen toe te wijzen. Daarom zijn we hier vandaag.”

In de Cyriel Verschaevestraat klonken de buurtbewoners allerminst tevreden. “Ik moet eerlijkshalve zeggen dat er al voorstellen werden ingediend en heel veel daarvan waren Cyriel Verschaevestraat. Alle voorstellen worden overgemaakt aan de straatnaamcommissie. Iedereen kan een voorstel indienen bij de straatnaamcommissie. In februari zal die commissie een voorstel aan de gemeenteraad overbrengen. We schatten om rond de zomerperiode te beslissen wat de nieuwe straatnamen zullen worden.” Ook gemeenteraadslid Wouter Vermeersch (Vlaams Belang) was van de partij. “Er werd over de naamsverandering gestemd in de gemeenteraad. Toen heb ik opgeroepen om de buurtbewoners hierover te bevragen, maar er werd beslist om dat niet te doen. Ik heb Cyriel Verschaeve niet gekend en ik zal mij ook niet uitspreken over collaborateurs, maar dit is niet het probleem van deze wijk”, sprak Wouter Vermeersch.

De wijziging van de straatnamen kwam er nadat CD&V-fractieleidster Hannelore Vanhoenacker op de laatste gemeenteraad voorstelde om de Cyriel Verschaevestraat om te vormen tot de Evarist De Geyterstraat. Cyriel Verschaeve was een collaborateur tijdens de Tweede Wereldoorlog, Evarist De Geyter was een Belgisch verzetslid. Ook Hannelore Vanhoenacker kwam zaterdagmorgen spreken met de buurtbewoners. “Een naamswijziging werd al vaak op tafel gelegd en wij vonden dat de tijdgeest nu rijp was om dit te doen. Ik snap jullie woede. Jullie zijn bang voor de administratieve rompslomp”, sprak Vanhoenacker. De buurtbewoners konden allerminst begrip opbrengen voor de beslissing. “Nee, u snapt ons niet. Wij willen gewoon deze straatnaam behouden. We hebben deze straatnaam ooit gekregen en toen was ook gekend wie Cyriel Verschaeve was. Waarom moet dit nu veranderen? Waarom hebben jullie niet eerst onze mening gevraagd? Hebben jullie niets beter te doen? Gebruik liever het geld om te investeren in leerplannen en leer onze kinderen wie Cyriel Verschaeve was”, klonk het bij gefrustreerde inwoners. “U staat ons uit te lachen. U staat hier al heel de tijd met de grijns op het gezicht en het siert u niet”, sprak een geïrriteerde buurtbewoonster tegen Hannelore Vanhoenacker.

Nicole Nuyts baat de handelszaak ‘Het Pakhuys’ uit en ook voor haar is een naamsverandering geen optie. “Wat als mensen ons niet meer vinden door de adreswijziging? Die klanten zijn we kwijt. 92% van de buurtbewoners stemde tegen. Ik snap niet hoe jullie er nog over kunnen praten. Wij willen dit niet.” Schepen Ronse liet al weten dat de bewoners van de Cyriel Verschaevestraat in Marke en de Koning Leopold II-laan in Heule niet zelf zullen moeten opdraaien voor de kosten die komen kijken bij de naamswijziging. “De bewoners zullen begeleid worden bij de administratieve rompslomp. Ook voor de aanpassing van de adresgegevens zullen de inwoners niet naar het stadhuis moeten komen, maar zal een stadsmedewerker bij de inwoners aan huis komen”, zegt hij.

“Ik moet als oppositie geen bewonersbevraging doen, maar nu start de bevraging naar jullie voorstellen tot een naamsverandering en andere vragen”, sprak Vanhoenacker. Uit de petitie van buurtbewoner Jean-Marie Hellebuyck bleek dat 91,9% van de inwoners tegen de naamsverandering is. “Er wonen geen fans of bewonderaars van Cyriel Verschaeve en ook geen mensen met nazi-sympathieën in onze straat, laat ons dat duidelijk stellen. De beslissing werd zonder onze mening te vragen genomen. Wij willen dit helemaal niet. Met enkele buurtbewoners hebben we een voorstel ingediend namelijk ‘Cyriel Verschaevestraat’. In de brief die we van schepen Ronse ontvingen, stond er namelijk dat dit kon. Wij stellen voor om de straatnaam te behouden, maar een geschiedkundige aanduiding aan het bord aan te brengen (zie foto). Dan wordt de geschiedenis niet ontkend en is het duidelijk wie Cyriel Verschaeve was. Daarnaast moeten er geen administratieve wijzigingen noch kosten gebeuren voor de inwoners”, zegt Jean-Marie Hellebuyck.

De sfeer in de Koning Leopold II-laan was gemoedelijker. “Daar zijn de meningen eerder verdeeld. Een voorstel om de naam te wijziging in de Rosa Laperestraat werd ingediend. Rosa Lapere was ‘de moeder van de Tinekesfeesten’ in Heule. Zonder haar waren er geen Tinekesfeesten. Ze heeft ook een duidelijke link met Heule en ze verdient zeker de erkenning”, vertelt schepen Ronse.

In de komende gemeenteraad van maandag 9 december wordt de naamsverandering in de Koning Leopold II-laan in Heule en de Cyriel Verschaevestraat in Marke mogelijk opnieuw besproken.