Ongeduldige klant raakt slaags met beveiligingsagent in Delhaize in Kortrijk: “Ontoelaatbaar gedrag” Shauny Verheulpen & Peter Lanssens

19 maart 2020

14u46 240 Kortrijk Een ongeduldige klant raakte donderdagochtend met een beveiligingsagent slaags, in de inkom van Delhaize Kortrijk Noord in de Gentsesteenweg. De man had geen zin om in de wachtrij te staan en ging gewoon naar binnen. “Het bleef bij die ene ambetanterik, 99,9 procent houdt zich wél aan de regels”, sust een werknemer van Delhaize Kortrijk Noord. “Niemand raakte gewond.”

Een klant kwam snel tussen om te voorkomen dat de schermutseling verder escaleerde. De agressieve klant gaf zich uiteindelijk gewonnen en wandelde weer naar buiten.

“Er was een akkefietje. Maar het was een momentopname. Alle andere mensen houden zich wel aan de regels. Niemand klaagt over het feit dat 65-plussers eerst binnen mogen, tussen 8 en 9 uur”, zegt een personeelslid van Delhaize Kortrijk Noord.

Het is gedrag dat ontoelaatbaar is. Iedereen moet zich aan de regels houden in zulke tijden. Want ze zijn er niet voor niets. We doen dat voor de veiligheid van onze klanten en het personeel. Delhaize-woordvoerder Roel Dekelver

Solidair

Nationaal Delhaize-woordvoerder Roel Dekelver reageert forser: “Het is geen alleenstaand geval en een voorbeeld van hoe sommige klanten zich misdragen. Hij zegt gewoon: kijk, ik wil niet in de wachtrij staan, ik ga binnen. Die wachtrij is er speciaal om alles in goede banen te leiden, en toch negeerde deze man het. Dat leidde tot een schermutseling. Het is ontoelaatbaar gedrag. Iedereen moet zich aan de regels houden in zulke tijden. Want ze zijn er niet voor niets. We doen dat voor de veiligheid van onze klanten en het personeel. Wij roepen dan ook op dat iedereen die regels accepteert en respecteert. Onze mensen zijn in de eerste plaats bezig om voor onze klanten de rekken te blijven aanvullen en onze winkel draaiende te houden. Wees toch solidair alstublieft.”