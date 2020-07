Onduidelijk wanneer openluchtzwembad heropent, nadat miljoen liter water wegliep Joyce Mesdag

15u04 12 Kortrijk Uitbater Lago doet er alles aan om het openluchtzwembad aan de Abdijkaai in Kortrijk zo snel mogelijk weer te openen. Het is nog niet zeker of dat deze zomer nog lukt.

Een miljoen water liep er afgelopen weekend weg uit het grote bassin van het openluchtzwembad, door een breuk ergens in de kelder. “Intussen hebben we de kelder leeggepompt en kunnen we op zoek naar de oorzaak van de breuk”, zegt Tom Hillewaere van uitbater Lago. “Het is nu wachten op het oordeel van de experts, die de staat van onze pomp en de installatie komen bekijken. We blijven zeker nog de rest van de week dicht. We begrijpen dat veel zwemmers ontgoocheld zijn, maar we proberen het probleem zo snel mogelijk op te lossen.”