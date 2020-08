Onder water gelopen auto’s achtergelaten in Burgemeester Felix de Bethunelaan

Peter Lanssens Pieterjan Neirynck

13 augustus 2020

23u30 4 Kortrijk Door de hevige regen van donderdagavond is de tunnel in de Burgemeester Felix de Bethunelaan herschapen in een watervlakte. Verschillende wagens werden er achtergelaten.

De stad Kortrijk laat weten dat Fluvia op korte tijd tientallen oproepen rond wateroverlast kreeg. De hulpverleningszone werkt op volle kracht met alle mogelijke manschappen, maar vraagt even geduld. Het nummer 1722 is nog altijd actief voor niet-dringende hulp van de brandweer. Het is belangrijk om noodnummer 112 vrij te houden voor personen in levensgevaar.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Wat een zomers onweer boven onze regio! 🌩



En dat merken we aan het aantal oproepen. Vooral de regio rond @8500Kortrijk kreeg heel wat water te slikken.



🚒 De manschappen van @HVZFluvia zijn volop bezig en we proberen alle oproepen asap af te werken. Dank voor je geduld. 🙏 pic.twitter.com/YmCqiRafQ4 HVZ Fluvia(@ HVZFluvia) link