Onder invloed tegen kaaimuur gebotst: rijverbod en boete VHS

24 september 2020

09u40 0 Kortrijk Bij je eerste idee blijven, is vaak het beste. Dat weet P., een jongeman uit de regio Kortrijk, nu ook. Hij zou na een nachtje stappen niet meer met de wagen rijden maar besloot uiteindelijk om toch achter het stuur te kruipen. Met een botsing als gevolg.

Net voor de zomervakantie van 2019 trok P. er met vrienden op uit, duidelijk met de bedoeling om ook alcohol te drinken. Daarom besloot de jongeman om de wagen van zijn vriendin, die hij net buiten het centrum had geparkeerd, achter te laten en daags nadien op te halen. Maar toen hij na zijn uitstapje te voet naar huis ging en langs het voertuig passeerde, was de verleiding groot. P. stapte toch in de wagen om naar huis te rijden. Maar bij het manoeuvreren reed hij tegen een kaaimuur. Toen de politie een ademtest afnam, liet de jongeman 1,18 pro mille alcohol in het bloed optekenen. Waarop hij prompt toch te voet naar huis moest. De rechter gaf de man een boete van 960 euro en een rijverbod van 15 dagen.