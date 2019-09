Onder de sensor van de winkelbel: dief sluipt winkel binnen en gaat met smartphone aan de haal VHS/LPS

25 september 2019

20u00 0 Kortrijk Aadile El Mhassani (35), de uitbater van schoenenzaak Meli Melo, in de Sint-Jansstraat in Kortrijk, is het slachtoffer geworden van een lenige dief. De man sloop onder de sensor van de winkelbel naar binnen en pikte een gsm. Vluchten deed hij dan weer rechtop. De politie weet wie de dader is maar heeft hem nog niet kunnen vatten.

De merkwaardige diefstal gebeurde op woensdag 18 september. “Het moet rond 17 uur geweest zijn”, zegt Aadile El Mhassani. “Ik was enkele minuutjes op de bovenverdieping toen ik plots de winkelbel hoorde. In de overtuiging dat er een klant was, ging ik naar beneden. Maar tot mijn verbazing was er niemand. Ik zag wel onmiddellijk dat mijn smartphone verdwenen was. Het oplaadkabeltje lag er wel nog.” Aadile rende snel naar buiten maar zag niks verdachts. “De vogel was al gaan vliegen”, zegt hij.

Sluipdief

Op beelden van bewakingscamera’s in de buurt - Meli Melo is gevestigd vlakbij het shoppingcenter K in Kortrijk - is te zien hoe de dader, die zich verplaatst met een fiets, eerst in de buurt rondhangt. “Hij stond op de uitkijk en moet gezien hebben dat er geen klanten waren in de winkel en dat ik naar boven ben gegaan”, zegt Aadile. “Het was vreemd om op de beelden te zien hoe hij zich bijna helemaal plat op z’n buik legde en vervolgens mijn winkel binnensloop. Zo omzeilde hij de sensor die de winkelbel activeert. Nauwelijks een paar seconden later stormde hij rechtop weer naar buiten, waarop de winkelbel natuurlijk wel rinkelde.”

De politie kent zijn identiteit, het zal vermoedelijk niet lang duren voor hij opgepakt wordt.” Aadile El Mhassani

Zelfde dader

Vier jaar geleden werd volgens Aadile ook al een diefstal gepleegd bij één van zijn buren, het ontbijtcafé M. “Het ging om dezelfde dader die nu bij mij toesloeg, de man is formeel herkend. De politie kent zijn identiteit, het zal vermoedelijk niet lang duren voor hij opgepakt wordt.” Aadile is triest om het verlies van zijn smartphone. “Niet zozeer het financiële aspect raakt me maar wel het feit dat op mijn telefoon zowat 2.500 foto’s van mijn kindjes staan. Die ben ik kwijt, net als vele tientallen contacten, waaronder leveranciers en zo. Dat is bijzonder vervelend. Daarom hoop ik ook dat het toestel teruggevonden wordt”, besluit de man.