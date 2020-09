Ondanks waarschuwing toch beschonken achter stuur: boete en rijverbod voor student LSI

10 september 2020

15u19

Bron: LSI 0 Kortrijk Een 23-jarige student uit Oudenburg die even voordien van Kortrijkse agenten het advies kreeg niet meer achter het stuur te kruipen maar dat toch deed, is donderdag door de politierechter veroordeeld tot 15 dagen rijverbod en 800 euro boete. “Dom”, gaf J.T. toe.

Op 11 oktober 2019 merkten agenten in Kortrijk op dat J.T. twee fietsen in de laadruimte van zijn bestelwagen laadde en aanstalten maakte om weg te rijden. Omdat J.T er beschonken uitzag, kreeg hij de goede raad mee niet meer met de auto te rijden. De jongeman sloeg dat in de wind en vertrok enkele minuten later toch. Waarop de agenten hem deden stoppen en blazen. Resultaat: 1,63 promille alcohol in het bloed.