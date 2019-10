Ondanks dodelijk ongeval toch opnieuw met alcohol achter stuur: jaar alcoholslot en boete LSI

22 oktober 2019

Bron: LSI 0 Kortrijk Een 43-jarige automobilist uit Kortrijk die onder invloed in 2000 al eens een dodelijk verkeersongeval veroorzaakte, stapte op 27 april 2019 opnieuw met een glas teveel op in de wagen. Het leverde hem dinsdag voor de Kortrijkse politierechtbank een boete van 1.600 euro, een rijverbod van 15 dagen en een jaar alcoholslot op.

Langs de Heirweg in Kuurne liep Claude B. al voor de vierde keer tegen de lamp. Bij een alcoholcontrole bleek hij ruim 2 promille alcohol in het bloed te hebben. Zijn advocaat vroeg de politierechter nog enige mildheid om te verhinderen dat er een alcoholslot geïnstalleerd zou moeten worden maar daar ging de politierechter niet op in. “Je hebt al eens een ongeval met dodelijke afloop veroorzaakt”, aldus de politierechter.

Op 28 oktober 2000 reed Claude B. op het kruispunt van de Gentseweg en de Waregemsestraat in Desselgem (Waregem) onder invloed door het rode licht en ramde een kleine Renault Clio. Passagierster en Rode Kruisvrijwilligster Nathalie De Waele (24) uit Vichte (Anzegem) overleefde de klap niet. “Het zal niet meer gebeuren”, beloofde Claude B. “Ik zat in een moeilijke periode. Mijn vader was net gestorven, mijn moeder lag in het ziekenhuis, door een faillissement is er een schuldenberg en ik ben werkloos.” Een jaar lang zal hij niet mogen autorijden zonder alcoholslot.