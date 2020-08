Omzet blijft dalen door coronacrisis en weinig zicht op herstel: 21.500 West-Vlaamse jobs op de heling Christophe Maertens

20 augustus 2020

08u42 0 Kortrijk Uit een peiling van de Kamer van Koophandel (Voka) bij West-Vlaamse ondernemingen, blijkt dat het economisch herstel trager gaat dan gevreesd. Volgens Voka lijden nog steeds zeven op tien bedrijven een omzetverlies. Voor 2020 wordt ingeschat dat de omzet zal blijven steken op negentig procent van voor de coronacrisis. “We hebben snel nood aan een volwaardige regering die de nodige maatregelen neemt.”

Op basis van een nieuwe enquête en de economische cijfers van de eerste jaarhelft schat Voka West-Vlaanderen dat de Belgische economie met 8,5 procent zal krimpen dit jaar. Voor volgend jaar wordt wel herstel verwacht, maar de groei zou maar vier procent bedragen. “Het verlies door de coronacrisis wordt dus niet goedgemaakt volgend jaar. Momenteel lijden nog steeds meer dan zeven op tien bedrijven omzetverlies. Gemiddeld ligt de omzet nu nog veertien procent onder het pre-coronaniveau. We zien dat vooral de kleinere ondernemingen door zwaar weer gaan”, zegt Bert Mons van Voka West-Vlaanderen. “Wat zorgen baart, is dat het herstel veel trager op gang komt dan gedacht. Door de blijvende onzekerheid over volgende besmettingsgolven en de zwaar getroffen exportmarkt moeten we de hoop op een snel en volledig herstel in 2021 jammer genoeg opbergen.”

Politieke actie

Die onrustwekkende herstelcijfers geven volgens Voka West-Vlaanderen aan dat er politieke actie nodig is om de economische teloorgang te stoppen. “De verminderde omzet weerspiegelt zich namelijk ook in de tewerkstellingscijfers. Vijf procent van de jobs staan op de helling, goed voor 21.500 jobs in de private sector in West-Vlaanderen. Dat is bovendien zonder de faillissementen van zelfstandigen gerekend. Daarom is er nood aan politieke daadkracht om de groei en dus het herstel aan te zwengelen. Vorm een sterke federale regering, die niet alleen de nodige herstelmaatregelen kan treffen op de korte termijn, maar die ook de noodzakelijke hervormingen doorvoert voor de middellange termijn. De politieke stilstand duurt onverantwoord lang en leidt tot verdere achteruitgang, we zijn in een uiterst kritieke fase beland.”