Omer wint goud op Brussels Beer Challenge Peter Lanssens

20 november 2019

07u49 7 Kortrijk Omer Vander Ghinste is maandag twee keer in de prijzen gevallen op de Brussels Beer Challenge. Het goudblond bier Omer, paradepaardje van de brouwerij in Bellegem, kreeg de gouden medaille. Het bruine bier LeFort werd beloond met een Certificate of Excellence.

Negentig internationaal gereputeerde bierkenners proefden drie dagen lang 1.650 bieren uit alle hoeken van de wereld, op de Brussels Beer Challenge. “Het is dan ook een grote eer dat zij de gouden medaille toekenden aan Omer, Traditional Blond”, zegt Nicolas Degryse, marketing manager van de brouwerij. Omer pakte zes jaar geleden ook goud op de Brussels Beer Challenge. En enkele weken geleden was er nóg een gouden plak voor het goudblond bier, op de World Beer Awards in Londen. Brouwerij Omer Vander Ghinste nam recent een nieuw logistiek centrum in gebruik op bedrijventerrein De Pluim in Zwevegem. In de thuishaven in Bellegem wordt verder gebouwd aan een nieuwe bottelarij, een bezoekerscentrum en een bijkomende gistingskelder. “Noodzakelijke investeringen, om aan de stijgende vraag te kunnen voldoen”, aldus Degryse.