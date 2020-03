Omer Vander Ghinste kreunt onder coronacrisis: “Tot 80 procent van werknemers technisch werkloos” Brouwerij bekijkt ook compensatiemaatregelen voor getroffen horecabazen Peter Lanssens

17 maart 2020

16u10 52 Kortrijk Ook Omer Vander Ghinste kreunt onder de coronacrisis. Tot 80 procent van de werknemers is technisch werkloos. Toch bekijkt de brouwerij tegelijk compensatiemaatregelen, voor getroffen cafébazen. Vander Ghinste heeft 250 horecapanden in eigendom. “Eén van de mogelijkheden is een tijdelijke huurvermindering, maar alles ligt nog open”, zegt woordvoerder Nicolas Degryse.

De productie ligt zo goed als stil in de familiebrouwerij in Bellegem, bij Kortrijk. Tot 80 procent van de tachtig personeelsleden is momenteel technisch werkloos. “De vertegenwoordigers, de magazijniers, de chauffeurs: ze zitten allemaal zonder werk”, vertelt Nicolas Degryse. “Ook de marketingploeg is getroffen. Het is een zeer moeilijke tijd, ook voor ons. We gaan de schade pas binnen enkele weken echt kunnen beginnen opmeten, maar ik ben er van overtuigd dat Omer Vander Ghinste zeker een bepaalde termijn kan overbruggen. Het familiebedrijf bestaat al sinds 1892. We zijn een zeer gezond bedrijf, ook financieel. We hebben geen schulden, wat in ons voordeel speelt. Plezant is anders natuurlijk, maar we moeten hier door. En ieders gezondheid primeert nu.”

We kunnen de horecabazen extra ondersteunen, door bijvoorbeeld een tijdelijke huurvermindering van het horecapand toe te kennen, de prijzen van vaten bier tijdelijk te herbekijken of bepaalde reinigingskosten te laten wegvallen. Maat het is nog niet concreet en moet verder besproken worden. Nicolas Degryse van brouwerij Omer Vander Ghinste

Veel cafébazen - zwaar getroffen door de verplichte sluiting, minstens tot en met vrijdag 3 april – vrezen dat de Vlaamse hinderpremie van 4.000 euro, de coronacompensatiepremie van de stad Kortrijk van 1.000 euro en het opschorten van taksen niet zal volstaan om het hoofd boven water te houden. Ook het overbruggingsrecht wordt trouwens versoepeld, zo raakte vandaag, dinsdag, bekend. De horecabazen kijken verder naar Omer Vander Ghinste. De brouwerij heeft 250 horecapanden in eigendom, vooral in de regio Kortrijk. Kan de brouwerij de horecabazen helpen?

“Er liggen tal van pistes op tafel en de ene horecazaak is de andere niet”, vertelt Nicolas Degryse. “Geef ons tijd om dat allemaal te bekijken, het is eigenlijk voorbarig om daar op voorhand al verklaringen over af te leggen. Sowieso speelt de overheid een zeer grote rol. Maar we kunnen zelf de horecabazen mee gaan ondersteunen, door bijvoorbeeld een tijdelijke huurvermindering van het horecapand toe te kennen, de prijzen van vaten bier tijdelijk te herbekijken of bepaalde reinigingskosten te laten wegvallen. Maar niets is al concreet. Het moet nog verder besproken worden. Want de mogelijkheden zijn helaas niet eindeloos in deze zeer moeilijke situatie”, aldus Nicolas Degryse, die nu zelf genoodzaakt is om voor onbepaalde tijd deeltijds aan de slag te gaan.