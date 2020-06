Omdat het weer kan! Marktkramer Inge start de week met Irish Coffee in koffiehuis Mozart Peter Lanssens

08u00 5 Kortrijk Tradities zijn er om gerespecteerd te worden. Na een onderbreking van drie maanden, waarom weet u wel, trok Inge Jonckheere van vishandel Fieret maandagochtend vroeg zoals vanouds naar Mozart op de Grote Markt. Om er in het wijn-, bier- en koffiehuis enkele Irish Coffees te bestellen, voor aanvang van de maandagmarkt in Kortrijk. “We doen overal markten, maar hier in Mozart krijg je de beste Irish Coffees. En dat meen ik. We steunen met plezier de lokale horeca, nu ze weer mogen heropstarten”, zegt Inge Jonckheere.



Ook Bart Smissaert en Dirk Deman van het marktcomité waren er als een van de eersten bij, omstreeks 7 uur in Mozart. Want Bart is jarig vandaag, hij is 62 lentes jong. Linde Vermeulen, uitbaatster van Mozart, is heel blij om haar klanten terug te zien. “Ik zag de voorbije maanden echt af, ik miste mijn klanten enorm”, zegt ze. “We moeten elkaar helpen, als horecabazen. Zo werk ik nu samen met foodbar M en tapasbar Saaz. Mijn klanten kunnen hier broodjes, slaatjes en tapas bestellen. Om elkaar te versterken. Het is een heel speciaal gevoel, heropenen. Het voelt alsof ik een nieuwe zaak begin. Vreemd ook, om met een mondmasker aan te werken. Maar het moet. Mozart is coronaproof. De tafels staan netjes uit elkaar, er staan extra parasols op het terras, het terras kan uitgebreid worden, er is handgel, er zijn stickers op de grond om de mensen te herinneren dat ze afstand moeten houden, tafels en stoelen worden voortdurend ontsmet, enzovoort. Koekjes bij de drankjes serveer ik niet langer in potjes, maar in zakjes. En in het toilet hangt een boodschap. Met de vraag om altijd eerst de toiletbril te ontsmetten met een stukje toiletpapier.”