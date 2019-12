Ombudsman tikt Parko op de vingers over sms-parkeren naar 4411 Stad grijpt in: parkeerpalen krijgen nieuwe stickers met betere info op Peter Lanssens

06 december 2019

16u12 14 Kortrijk Bart Weekers, ombudsman van Kortrijk en Vlaams ombudsman, stelt in een rapport vast dat het parkeerbedrijf Kortrijk (Parko) er niet genoeg voor waarschuwt dat het sturen van een sms naar 4411 kan uitdraaien op een gebruikersfout. En dus ook kan uitdraaien op een parkeerboete. De stad grijpt meteen in. Er komen nieuwe stickers op de parkeerpalen, met meer duidelijke info op.

Er was de voorbije weken in Kortrijk veel te doen over het sms-parkeren. Sommige gsm-abonnementen ondersteunen het sms’en naar de dienst 4411 niet. Waardoor Kortrijkzanen ten onrechte een parkeerboete kregen. “Parko moet op korte termijn voor betere informatieverstrekking zorgen, via de parkeerpalen en de eigen website. Om sms-parkeerders voortaan beter te beschermen”, zegt Bart Weekers. “Verder zou de Belgische marktregulator BIPT best opleggen dat sms-parkeerders altijd een gratis reply-sms krijgen als hun aangevraagde parkeersessie niet werkt. Tot slot zou de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten eventueel in samenwerking met de Vlaamse overheid een eigen uniek sms-nummer kunnen ontwikkelen, naar het voorbeeld van het 4884-nummer bij De Lijn. Ik reken er op in het voorjaar van 2020 publiek te kunnen rapporteren dat de betrokken instanties samen aan een oplossing werken”, aldus Weekers.

Er zal op de nieuwe stickers duidelijk weergegeven worden dat enkel sms’en naar 4411, zonder daarbij een bevestiging te hebben ontvangen dat de parkeersessie gestart is, niet volstaat. De stickers in Kortrijk zullen duidelijker zijn dan in andere steden. Waarbij vaak enkel de standaardsticker van 4411 gebruikt wordt. Het is geen uniek Kortrijks probleem. De problematiek doet zich voor in alle steden en gemeenten die van 4411 gebruik maken. Parko-voorzitter Axel Weydts

Geen uniek Kortrijks probleem

De stad grijpt in. De parkeerpalen krijgen nieuwe stickers, met duidelijkere info op. “De volgende druk van de stickers, bestemd voor parkeerpalen, wordt aangepast”, zegt Parko-voorzitter Axel Weydts. “Er zal duidelijk weergegeven worden dat enkel sms’en naar 4411, zonder daarbij een bevestiging te hebben ontvangen dat de parkeersessie gestart is, niet volstaat. Die info wordt ook op onze site gezet. De stickers worden op zeer korte termijn geleverd en afhankelijk van de juiste weersomstandigheden op de parkeerpalen aangebracht. De stickers in Kortrijk zullen duidelijker zijn dan deze in andere steden. Waarbij vaak enkel de standaardsticker van 4411 gebruikt wordt om informatie te verstrekken. Het is trouwens geen uniek Kortrijks probleem. De problematiek doet zich voor in alle steden en gemeenten die van 4411 gebruik maken.”

Gebruik de mobiele site

In afwachting van de nieuwe stickers adviseert ombudsman Bart Weekers om parkeerders het voordeel van de twijfel te geven, wanneer de problematiek zich opnieuw voordoet. “We gaan daar uiteraard op in”, zegt Axel Weydts. “De gebruiker dient wel telkens aan te tonen dat men ter goeder trouw was. De andere aanbevelingen zijn gericht aan het BIPT en de Vlaamse overheid. Zo zou het BIPT de providers kunnen opleggen dat indien de betaling niet doorkomt, er altijd een reply sms wordt verzonden met de boodschap dat er niet geldig geparkeerd kan worden. Dankzij deze aanbeveling kan Kortrijk van 4411 eisen om dat zo snel mogelijk in te voeren. Er is hierover binnenkort een overleg gepland met Proximus – Be-Mobile. Dat is de aanbieder van 4411. Belangrijk: in Kortrijk biedt Parko met de mobiele website m.parko.be de mogelijkheid aan om via je smartphone op die mobiele site te betalen. Waardoor de problematiek van het sms-parkeren zich niet kan voordoen. Deze service is gebruiksvriendelijker en bovendien gratis omdat er geen transactiekosten moeten betaald worden. Bij 4411 is dat wel het geval”, aldus Axel Weydts. Tot slot: het was de Kortrijkse schoenmaker Monique Oosterhof van Blinki die de bal mee aan het rollen bracht. Door de gebrekkige info op de parkeerpalen (terecht) te hekelen.