Om 10 uur al 31 graden op Grote Markt: meet overal temperatuur en post foto’s Peter Lanssens

25 juli 2019

14u21 7 Kortrijk Het wordt weer puffen en zweten vandaag. Om 10 uur al werd er op de Grote Markt in Kortrijk een temperatuur van 31 graden gemeten door een stadsmedewerker. Om overal de temperatuur in kaart te brengen, wordt gevraagd om te meten hoe warm het straks in jouw tuin of op jouw terras wordt. Laat het weten door vandaag tussen 12 en 15 uur een foto van jouw thermometer op de Facebookpagina’s van stad Kortrijk en Het Laatste Nieuws uit Kortrijk te posten.

De stad vraagt dat niet zomaar. Want waarnemend burgemeester Wout Maddens (Team Burgemeester) is samen met landschapsarchitect Denis Dujardin aan het bekijken welke maatregelen Kortrijk kan nemen om de stad meer hittebestendig te maken. “Een must, door het veranderende klimaat en de steeds extremere temperaturen”, zegt Wout Maddens. “Het KMI kondigde voor het eerst ooit code rood af. En woensdag werd een recordtemperatuur van 39,9 graden gemeten in Kleine-Brogel. Vandaag wordt het zo mogelijk nog warmer.” Er volgt in de loop van de dag meer uitleg, wat die maatregelen voor Kortrijk zo allemaal kunnen inhouden.