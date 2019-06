Olievervuiling op Leie aan Broeltorens Peter Lanssens

19 juni 2019

17u17 9 Kortrijk Opvallend beeld op de Leie, aan de verlaagde Leieboorden, waar woensdagochtend olie op de rivier dreef. Het goedje loste snel op. Kort na de middag waren enkel nog wat resten te zien.

“Omdat de olie zo snel weer oploste, had het geen zin om de brandweer nog op te roepen”, zegt schepen van Milieu Bert Herrewyn (sp.a). “De herkomst is nu niet te achterhalen. Zo is er langs beide kanten van de Leie-arm een aansluiting op een riool. Misschien zijn er zo wat oliehoudende stoffen in de Leie terechtgekomen, na de hevige regenval tijdens het onweer van woensdagochtend vroeg. Het kan eventueel ook gaan over een accidentele lozing van gevaarlijke stoffen. Maar dat zijn we dus niet zeker. Wat niet wegneemt dat het een spijtig voorval was. We volgen het zeker het verder op. Als het nog eens voorvalt, nemen we een staal om zo hopelijk de bron te achterhalen.”