Oldtimer vat vuur tijdens sessie huwelijksfoto’s AHK

16 augustus 2019

14u20 0 Kortrijk In de Bosstraat in Marke vatte vrijdagmiddag omstreeks 12.30 uur een oldtimer Porsche plots vuur. De auto moest dienst doen als decor tijdens een sessie waarbij huwelijksfoto’s werden getrokken. Het vuur kon snel geblust worden met een poederblusser, de schade aan de oldtimer bleef beperkt.

Het was even schrikken voor het koppel dat vrijdagmiddag de Bosstraat in Marke had uitgekozen om enkele huwelijksfoto’s te nemen. Bij bepaalde foto’s hadden ze een oranje oldtimer Porsche geregeld die dienst zou doen als decorstuk. Helaas begon die plots te roken vanonder de motorkap. De brandweer snelde ter plaatse, maar het vuur kon snel geblust worden met een poederblusser. Het koppel ging dan maar in het veld naast de Bosstraat om enkele foto’s te nemen.