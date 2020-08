OC’s bundelen krachten met zomerprogramma Peter Lanssens

03 augustus 2020

13u32 1 Kortrijk De vernieuwde OC-raden zorgen voor een zomerse wind in de deelgemeenten van Kortrijk, ook in tijden van corona. “We brengen inwoners zo samen, met enkele toffe activiteiten dicht bij huis”, zegt schepen Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester). Een overzicht van de activiteiten die komend weekend toegelaten zijn.

Er is openluchtcinema in het park van het OC in Marke, met op vrijdag 7 augustus ‘Le vélo de Ghislain Lambert’ en op zaterdag 8 augustus ‘Yesterday’, telkens om 21 uur. Natuurpunt ’t Schrijverke houdt op zondag 9 augustus de wandelzoektocht Groen geMARKEerd. Meer info: www.kortrijk.be/zomer-in-marke. Je kan in augustus ook deelnemen aan een wandelzoektocht in de wijk Rodenburg. Info over deze activiteit: wijkteam.marke@kortrijk.be of tel. 056/24.08.25.

In Bellegem kan je op zondag 9 augustus van 11 tot 14 uur een aperitiefmoment aan OC De Wervel meepikken. Er is plaats voor honderd deelnemers. Schrijf je vooraf in. Het Wervelterras serveert Bellegemse bieren, Bellegemse wijnen en frisdranken. Breng je eigen hapjes mee, er gaan twee barbecuetoestellen staan. En vergeet uw mondmasker niet. Meer info: klik hier.