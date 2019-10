Oberbayern For Life feest tegen zelfdoding: “We kunnen tot 2.000 bezoekers aan” Peter Lanssens

21 oktober 2019

07u27 0 Kortrijk Zet u schrap voor een dolle tweedaagse op de parking aan de Groeningelaan, vlak bij het Groeningemonument in Kortrijk. Waar op vrijdag 25 en zaterdag 26 oktober ‘Oberbayern For Life’ plaatsvindt, georganiseerd door de populaire jongerencafés De Geverfde Vogel en Café 56. De opbrengst van het feest gaat naar het Centrum ter Preventie van Zelfdoding.

De keuze voor het goeie doel komt van Robbert Vandaele (33), zaakvoerder van De Geverfde Vogel. De broer van zijn schoonmoeder pleegde jaren geleden zelfmoord. Het is trouwens al de tweede keer dat hij iets organiseert voor zelfmoordpreventie, in het kader van De Warmste Week op Studio Brussel. Eind vorig jaar was De Geverfde Vogel bijna 90 uur non-stop open. Deze keer wordt het dus een Oberbayern feest. “Verder zijn we het al gewoon om met onze zaken samen plezier en vertier aan te bieden, zoals tijdens de Sinksenfeesten. We trekken die geslaagde lijn door met Oberbayern For Life”, zegt Dieter De Clercq, uitbater van Café 56.

Timmie Tirol en Jettie Pallettie

De tweedaagse kan in de tent maximum 2.000 bezoekers aan. Leg de lederhosen en de dirndl-jurken maar al klaar. Er zal aan ambiance geen gebrek zijn. En wie weet kunnen de bewoners van het naastgelegen woonzorgcentrum Sint-Carolus ook meegenieten. Er zijn op vrijdag 25 oktober vanaf 16 uur optredens van Remedy & Bounty, Lafosse, Mexim, Timmie Tirol, Fragil en Jary B. Op zaterdag 26 oktober zijn er vanaf 16 uur optredens van Lafosse, Fragile, Jettie Pallettie, Demale B2B DJones, Mexim en HVO. Het feest, de halve liters bier zullen koel staan, duurt telkens tot 1 uur. Tickets starten aan 9 euro. Info: www.oberbayernforlife.be.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht op het gratis nummer 1813 en www.zelfmoord1813.be.