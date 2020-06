Nutswerken in Steenstraat en omgeving duren tot midden juli Peter Lanssens

05 juni 2020

16u50 0 Kortrijk Aannemer Vereecke uit Harelbeke vat op maandag 8 juni nutswerken aan in de Steenstraat in Heule, tussen de ring rond Kortrijk (R8) en de Mellestraat. Er komen ook nutswerken aan in de Roeselaarsestraat, in de Mellestraat tussen de Steenstraat en huisnummer 266 en in de Sint-Katharinastraat tussen rotonde Grysperre en de Grysperrestraat.

De nutswerken, nodig als voorbereiding op de langverwachte heraanleg van de Steenstraat, gebeuren gefaseerd omdat het project zich over een groot gebied uitstrekt. De eerste fase situeert zich in de Steenstraat, tussen de R8 en de Vlasrootstraat. Er zijn de nodige omleidingen uitgewerkt. Nadien volgen er nog enkele fasen. Alle nutswerken samen duren tot 17 juli. Info over faseringen en omleidingen staat op www.kortrijk.be/steenstraat. Op diezelfde site staat ook alle info over de uiteindelijke heraanleg van de Steenstraat.

