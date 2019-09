Nu al zeker: zomerbar Azuro komt terug in 2020 Peter Lanssens

02 september 2019

14u57 20 Kortrijk Voor Azuro gaan de laatste twee weken in op de Pottelberg. De zomerbar was nieuw dit jaar op de hoek van de Doenaertstraat en Dumolinlaan, tussen Basic-Fit én Crombé 5.0. Nu al zeker is dat Azuro er ook volgende zomer in 2020 weer bij is. Want de uitbating was een succes. Het zat er vaak vol.

“We zijn tevreden. We gaan door met Azuro, al wordt het de volgende keer wellicht wel op een nieuwe nog te bepalen locatie in Kortrijk”, zeggen Dieter De Clercq, Mathieu Clarysse en Kelly Libaers. De zaakvoerders maakten vorige donderdag op een netwerkavond in Azuro ook van de gelegenheid gebruik om hun vaste medewerkers te bedanken: Hannes Catanzaro (die eerder werkte bij Hof Van Cleve en The Jane) en Dino Verhelst (bekend van Junior Masterchef VTM). Azuro is deze zomer nog tot en met 15 september open, telkens op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. Vooral de laatste week is nog een aanrader met op donderdag 12 september een Franse avond, op vrijdag 13 september een samenwerking met tapas- en cocktailbar Split, op zaterdag 14 september een laatste gratis ‘nacht van de ambiance’ met Laura Lynn en op zondag 15 september een optreden van coverband Funky D en een mooi vuurwerk. Alle details zijn na te lezen op de Facebookpagina van Azuro.